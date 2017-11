Publié aujourd'hui à 14h06

Mis à jouraujourd'hui à 14h10

Qu'est-ce qui se passe avec Carey Price? Va-t-il un jour redevenir le gardien de but dominant qu'on a si souvent vu?

J'avoue que c'est un peu étrange de poser ces questions au sujet d'un joueur, qui depuis des années fait des miracles pour son équipe, plus en saison régulière qu'en séries j'en conviens.

Ce qu'on voit actuellement démontre ce qu'on sait depuis longtemps. Si Price est ordinaire, le reste de l'équipe l'est aussi.

Ce qui est dommage, c'est que soudainement, beaucoup de gens semblent avoir lancé la serviette et abandonné dans son cas. Incroyable!

Il y a quelques années on disait/croyait que Sidney Crosby était fini. Vous en pensez quoi aujourd'hui?

La réalité est que Price a souvent sauvé son équipe, mais le contraire ne se produit pas actuellement. Si le numéro 31 ne retrouve pas ses repères et vite, au lieu de leur permettre de faire les séries, il pourrait être celui qui leur coûtera une place en séries.

Qui de mieux placé pour parler de Price que mes quatre collègues et ex-gardiens de but qui ont tous connu de belles carrières dans la Ligue nationale de hockey?

Crédit photo : MARTIN ALARIE/AGENCE QMI

Jean-Sébastien Giguère - Champion de la Coupe Stanley en 2007 et récipiendaire du trophée Conn Smythe en 2003

«En 2003, la même chose m'est arrivée. C'était l'année après notre participation en finale. J'avais perdu confiance et rendu à Noël, il était trop tard. On avait raté les séries.»

«Ce que je remarque, c'est que quand tout va bien, des fois tu coupes les coins ronds en pratique. Ça finit toujours par te rattraper. Tu n'es plus aussi "sharp". Ce qui n'aide pas, c'est que la défensive de l'équipe en arrache également. Quand tu perds ta confiance, c'est difficile de la regagner.»

Crédit photo : Sébastien St-Jean / Agence QMI

Patrick Lalime - 13 ans dans la LNH et une participation au match des étoiles

«La même chose m'est arrivée avec les Blues de Saint-Louis. J'étais le gardien de but numéro un et le 6 décembre, on m'a envoyé dans les mineures. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand ça ne va pas bien, tu es parfois dans le déni. Des fois, ça prend un "wake-up call". Moi, je revivais le jour de la marmotte continuellement. Ça a pris quelque chose de drastique pour me réveiller.»

«Les mauvais buts accordés par Price chaque match font mal. Ça fait mal à lui et à l'équipe. Quand j'ai vécu ça, il m'est arrivé de trouver plein d'excuses pour expliquer ma mauvaise passe. Je ne voyais pas la rondelle ou le tir avait été dévié... La seule façon de s'en sortir c'est quand tu décides qu'il n'y a plus d'excuses. Il ne faut pas le dire pour bien paraître dans les médias. Il faut que tu le crois vraiment, il faut que tu le ressentes en dedans. Quand tu assumes pleinement ce qui arrive, c'est là que tu t'en sors.»

Crédit photo : SÉBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI

Eric Fichaud - ancien choix de première ronde des Maple Leafs de Toronto

«Autant que le hockey est un sport d'équipe, quand tu traverses une période sombre, tu te sens seul au monde. Je suis certain que Carey ne s'est jamais senti aussi seul qu'actuellement. Moi quand ça allait mal, quand ça allait vraiment mal, j'avais l'impression de ne plus être dans l'équipe. J'avais l'impression de laisser tomber mes chums, de laisser tomber toute l'équipe. C'est difficile à expliquer, mais tu le vois dans leur regard. Tandis que lorsqu'un attaquant est tout croche, c'est plus camouflé.»

Crédit photo : SÉBASTIEN ST-JEAN / AGENCE QMI

José Théodore - récipiendaire des trophées Hart et Vézina en 2002

«Je pense que c'est la première fois depuis le temps où Carey avait perdu le filet au profit de Halak qu'il a autant perdu confiance. Présentement, c'est une boule de neige qui grossit vite. Imagine, tu joues mal et tu es le joueur le mieux payé de l'équipe. C'est dans des moments comme ça que les joueurs disent que c'est difficile jouer à Montréal.»

«Si Price est vraiment le meilleur au monde, il va en sortir grandi. Mais je ne me souviens pas avoir vu Patrick Roy, Martin Brodeur ou Dominick Hasek avoir eu de telles séquences dans leur "prime".»