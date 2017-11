«Personne n’a peur de nous» - Dwyane Wade

Les Cavaliers de Cleveland ont certes participé aux trois dernières finales de la NBA, ils devront toutefois se réveiller rapidement s’ils veulent éviter de trop descendre au classement, surtout que leurs rivaux ne semblent nullement intimidés.

Avant de mettre les pieds sur le court à l’occasion d’un match contre les Wizards à Washington, vendredi soir, la bande de LeBron James affichait un dossier insatisfaisant de 3-5. Et le vétéran Dwyane Wade a commenté le mauvais départ des siens en des termes assez clairs.

«Personne n’a peur de nous, a-t-il déclaré au réseau ESPN. Les équipes se présentent devant nous pour nous botter le derrière et c’est ce qu’elles font.»

«Quand je jouais à Miami, une chose que je remarquais, c’est que les autres formations avaient peur de nous un peu, a ajouté l’ancien porte-couleurs du Heat. Actuellement, ce n’est pas le cas. Tout le monde joue librement à nos dépens. La saison est jeune et tout va bien pour tous, sauf pour nous. Et nous devons trouver la solution.»

La confiance règne ailleurs

Cette absence de crainte à l’égard des Cavaliers s’était manifestée bien avant le premier coup de sifflet de la campagne.

«Nous croyons avoir une opportunité de gagner, car il n’y a pas de Golden State dans notre association, ni de San Antonio ou de Houston», avait entre autres mentionné le président du Heat de Miami, Pat Riley, au mois de septembre.

«Je pense réellement que nous avons la meilleure équipe de l’Est», avait précisé de son côté Bradley Beal, des Wizards de Washington.

Or, le départ de Kyrie Irving – évoluant maintenant chez les Celtics de Boston – semble faire mal aux Cavaliers. Après James et Kevin Love, qui ont inscrit en moyenne 25,6 et 18,4 points par rencontre jusqu’ici, les ressources sont plutôt limitées et passablement âgées.

Cleveland devra ainsi s’ajuster à des rivaux plus fringants, jeunes et déterminés qu’auparavant.

«Chaque fois que vous affrontez une équipe revendiquant trois finales de suite et un titre de la NBA, vous vous présentez pour jouer, a indiqué l’entraîneur-chef Tyronn Lue. Tout le monde veut battre les meilleurs. Nous serons donc une cible tout au long de l’année et nous comprenons cela. Nos adversaires sont rapides et tentent d’accélérer le jeu. Ils veulent nous frapper quand nous sommes au tapis et si j’étais à leur place, je ferais la même chose.»