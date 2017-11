LPGA : congestion en tête

Un groupe de sept joueuses comprenant la Chinoise Shanshan Feng et la Sud-Coréenne Min-Young Lee occupe le sommet après la ronde initiale de la Classique Toto du Japon du circuit de la LPGA disputée vendredi à Ibaraki.

Le peloton de tête au sein duquel figure également les Américaines Jane Park et Lizette Salas, ainsi que les favorites locales Saiki Fujita, Nasa Hataoka et Ai Suzuki, se trouve à 66, six coups sous la normale. Un trio formé de la Suédoise Anna Nordqvist et des Sud-Coréennes Sei Young Kim et Chae-Young Yoon accuse un coup de retard.

La détentrice du premier rang mondial, So Yeon Ryu (68), est à égalité au 11e échelon. Seule Canadienne sur les verts, Brooke M. Henderson a joué 71 (-1) grâce à trois oiselets et deux bogueys. Conséquemment, cela lui vaut la 47e place.