Les Astros tiennent à Jose Altuve et Marwin Gonzalez

Les Astros de Houston ont l’intention de se prévaloir de leur option aux contrats de deux joueurs, soit Jose Altuve et Marwin Gonzalez, en prévision de la prochaine campagne.

C’est ce qu’a indiqué le site MLB.com, vendredi.

Altuve touchera 6 millions $ en 2018 et son équipe détient également une option pour l’année 2019, au coût de 6,5 millions $. Quant à Gonzalez, il aura droit à 5,125 millions $ et sera admissible au marché de l’autonomie dans un an.

Au cours de la saison 2017, Altuve a dominé les majeures avec une moyenne au bâton de ,346. Il a totalisé 24 circuits et 81 points produits pour ensuite aider les siens à remporter la Série mondiale. Gonzalez a frappé pour ,303, cognant 23 longues balles et faisant marquer 90 points.