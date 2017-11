Le quatrième trio sonne la charge pour les Remparts

À la veille du duel contre les Wildcats de Moncton, Philippe Boucher soulignait la «profondeur remarquable» au sein de son effectif. Les joueurs des Remparts ont donné encore plus de valeur aux propos de leur entraîneur, vendredi soir.

Menés par le trio d’Olivier Mathieu (1 but, 1 passe), Jérémy Laframbroise (1 but, 1 passe) et Louis-Filip Côté (2 passes), les Diables rouges ont signé un troisième gain en autant de rencontres, s’imposant par la marque de 5-3 dans ce duel au sommet dans leur château fort du Centre Vidéotron.

Cette autre victoire devant leurs partisans, une huitième en neuf occasions, propulse les troupiers québécois en avance de trois points en tête du classement général de la LHJMQ.

Les Remparts tiraient de l’arrière 2-0 jusqu’à ce que le but de Mathieu leur redonne des ailes, qui ont ensuite été bien déployées pour le reste de la rencontre.

«Je ne sais pas si c’est à cause des punitions en début de match, mais on a eu de la misère à embarquer dans le match. Et ils [les Wildcats] ont mieux joué que nous. Puis, on a pris notre erre d’aller lancés par la quatrième ligne. C’était de toute beauté. Ils patinaient, ils exécutaient.

«C’était la seule ligne qui avait exécuté en première, et quand on les a embarqués coup sur coup en deuxième, c’est là que le vent a tourné de bord, a soutenu le pilote des locaux, encensant particulièrement le travail de Laframboise, auteur du but égalisateur. Il a probablement été le meilleur joueur sur la glace.»

Mathieu humble

Derek Gentile a aussi eu son mot à dire avec deux buts, dont celui qui a fait la différence au tableau au son de la sirène, alors que Derek Baribeau a repoussé 23 rondelles.

Mathieu s’est gardé que les membres de son unité prennent tout le crédit pour le changement de cap.

«C’est un travail qui part de toutes les positions [...] Le momentum vire assez vite à un moment donné. C’est sûr que ça a fait du bien. On s’est mis à frapper, Côté nous faisait de superbes belles passes et Laframbroise a fait un tir exceptionnel. Puis Gentile a sonné la charge. Même si les quatre lignes n’ont pas marqué, elles ont toutes contribué au succès. On n’a pas une quatrième ligne conventionnelle et il faut en profiter», a mentionné le volubile patineur de 17 ans.

En vitesse

Christian Huntley a marqué le cinquième but dans une cage abandonnée... Matthew Boucher (offensif) et Benjamin Gagné (défensif) ont été nommés joueurs du mois de septembre et d’octobre chez les Remparts, raflant la première tranche de la Coupe Budweiser... Le responsable du recrutement et bras droit de Philippe Boucher, Christian Vermette, s’envole samedi pour le Défi mondial en Colombie-Britannique où il épiera les jeunes talents européens...