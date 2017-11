Le défi des Carabins: contenir Jean-Guy Rimpel

Logiquement privés de l’excellent quart-arrière Trenton Miller, qui a subi une commotion cérébrale cette saison, les Stingers de l’Université Concordia miseront beaucoup sur le demi offensif Jean-Guy Rimpel pour espérer battre les Carabins de l’Université de Montréal.

«D’après moi, Rimpel est le meilleur porteur au Québec cette année, quand on regarde ses statistiques, a suggéré l’entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia, en vue du match de demi-finale provinciale prévu ce samedi après-midi au CEPSUM.

«On sait qu’il s’en vient ici et que ce n’est pas pour faire des blocs afin d’aider son quart-arrière. On devine qu’il va lui-même toucher le ballon souvent.»

En sept parties cette saison, Rimpel a porté le ballon 130 fois pour des gains de 708 verges, ce qui représente une moyenne de 5,4 verges par course. Il a par ailleurs réussi six touchés.

«Il faut le limiter à des gains de deux ou trois verges [en situation de premier essai] pour forcer les Stingers à avoir beaucoup de verges à franchir lors du deuxième essai, a précisé Maciocia. Il va falloir dominer la ligne de mêlée et être physique.»

Dominer en défensive

Utilisé en défensive chez les Carabins, le secondeur Brian Harelimana compte évidemment contribuer au succès de son équipe dans cette facette du jeu.

«Sur le terrain, tu dois montrer que tu es là pour dominer, a-t-il indiqué, dévoilant une partie de son état d’esprit. Au niveau mental, ça procure un avantage supplémentaire à l’équipe. Il faut être physique et un peu arrogant, mais pas au point de prendre des punitions stupides de 15 verges ou quoi ce soit.»

«Entre les deux sifflets, tu as une personnalité et après le sifflet final, tu reviens à qui tu es», a ajouté Harelimana.

Malgré son ardent désir de s’imposer, le secondeur rappelle à quel point il sera important pour les Carabins d’être disciplinés.

«Dans un match de football, c’est souvent l’équipe qui gère mieux ses émotions qui finit par gagner», a-t-il noté.

Attention à la course!

Pour les aider à contenir leurs émotions, les Carabins devront d’abord faire de même avec Rimpel.

«On sait que Jean-Guy est un excellent porteur de ballon, a affirmé à son tour Harelimana. On regarde des vidéos de lui et on voit qu’il est capable de faire de très bonnes choses. Il l’a prouvé tout au long de la saison. Ça va être une question de le contenir, surtout si les Stingers n’ont pas leur principal quart-arrière. Je pense qu’ils vont miser davantage sur la course pour enlever de la pression sur les épaules de leur quart.»