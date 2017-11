Kerry Fraser atteint d'une rare forme de leucémie incurable

L’ancien arbitre Kerry Fraser, qui a marqué les esprits chez les amateurs de hockey au Québec, a été diagnostiqué d’une rare forme de cancer, mais il préfère aborder la bataille de manière positive.

«Je me considère chanceux que cette maladie rare ait été découverte avant d’avoir un malaise ou une crise cardiaque, a-t-il témoigné dans un long texte qu’il a publié vendredi sur le site web de la Ligue nationale de hockey [LNH].

«À 65 ans, je planifiais vivre en santé pour encore plusieurs années. Maintenant que je sais que je souffre de cette maladie, je peux prendre des précautions supplémentaires pour garder mon sang moins épais et heureusement prévenir qu’un caillot de sang empêche mon cœur ou mon cerveau de bien fonctionner.»

Incurable, le cancer nommé «thrombocytémie essentielle» est une maladie du sang. Fraser était avec sa femme Kathy, en octobre, quand il a appris la nouvelle au terme d’un examen dans un hôpital de la région de Philadelphie.

«Ma famille me donne de la force et une excellente raison de prioriser mes objectifs dans la vie», a également indiqué l’ancien arbitre, qui compte sept enfants et 10 petits-enfants.

Fraser souhaite maintenant redoubler d’ardeur pour aider la LNH dans la lutte contre le cancer, d’où cette sortie publique dans le cadre du mouvement «Hockey Fights Cancer Month».

Faire preuve de courage

Déjà, au moment de sa retraite en 2010, Fraser avait montré ses valeurs en lançant une fondation pour aider les enfants atteints du cancer à Philadelphie.

Longtemps désigné comme le meilleur arbitre de la LNH, à l’issue de différents sondages, Fraser demeurera reconnu au Québec comme celui qui a refusé le fameux but au joueur des Nordiques de Québec Alain Côté, un certain soir d’avril de 1987, au Forum de Montréal.

Et si vous lui demandez, 30 ans plus tard, Fraser est encore convaincu d’avoir pris la bonne décision.

«Il faut parfois faire preuve de courage et appeler les décisions», a-t-il toujours mentionné pour décrire le rôle d’un arbitre.

Cette fois, c’est dans sa lutte contre le cancer, que Fraser devra déployer son courage.