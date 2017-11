J.J. Spaun passe en tête

L’Américain J.J. Spaun est passé en tête de l’Omnium Shriners Hospitals for Children du circuit de la PGA, vendredi, à Las Vegas, où la deuxième ronde a été interrompue en fin de journée en raison de la noirceur.

Spaun a complété le parcours avec un pointage de 65, soit six coups sous la normale. Il a réalisé sept oiselets et commis un boguey. Après deux rondes complètes, il est à 11 coups sous la normale.

Son plus proche poursuivant est l’Américain Kelly Kraft, qui s’est arrêté au 15e trou vendredi alors qu’il jouait pour -4. Il se retrouve trois coups derrière Spaun.

Robert Garrigus pointe maintenant au troisième rang. L’Américain a réalisé un bond des 42 places après avoir obtenu une ronde de 65 (-6). Il accuse quatre coups de retard sur le meneur.

L’Australien Aaron Baddeley et l’Américain Patton Kizzire sont à égalité au quatrième rang après avoir conclu la deuxième ronde avec une carte de 66 (-5). Baddeley et Kizzire ont tous deux grimpé de 41 échelons au classement et se retrouvent à cinq coups de la tête.

Meneur à l’issue de la ronde initiale, le Sud-Coréen Whee Kim a enregistré un pointage de 72 (1) vendredi, ce qui l’a fait reculer au sixième rang.

Parmi les Canadiens, le Manitobain Nick Taylor a joué la normale de 71. Il pointe maintenant au 22e rang, à neuf coups de la tête.

L’Ontarien Corey Conners a lui aussi enregistré une marque de 71, ce qui lui a permis de grimper de 10 places au classement. Il est maintenant 35e à 10 coups de Spaun.

L’Ontarien Ben Silverman n’a pas complété la deuxième ronde. Il s’est arrêté au 14e trou alors qu’il était un coup au-dessus de la normale. Il partage le 35e rang avec Conners et 10 autres concurrents.

Enfin, l’Ontarien David Hearn n’a pas fait la coupure pour les rondes de la fin de semaine après avoir complété la deuxième ronde avec un pointage de 73 (3).