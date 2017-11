GSP et Bisping font le poids

Pour les caméras, la pesée des combattants était prévue en soirée, mais déjà le Québécois Georges St-Pierre a foulé la balance, vendredi matin, pour afficher un poids officiel de 184,4 livres.

La limite de poids était de 185 livres. Son adversaire Michael Bisping, champion chez les moyens, pesait pour sa part 184,6 livres.

Les autres athlètes impliqués dans la carte principale de l’UFC 217, dont Johnny Hendricks, Paulo Borrachinha, Cody Garbrandt , T.J. Dillashaw, Stephen Thompson et Jorge Masvidal, ont tous respecté leur limite de poids.

Chez les dames, Joanna Jedrzejczyk (115 livres) et Rose Namajunas (114 livres) doivent également s’affronter.

Ce gala est prévu ce samedi 4 novembre au Madison Square Garden, à New York.

IT'S OFFICIAL! @GeorgesStPierre hits the scale at 184.4! We have our main event! #UFC217 pic.twitter.com/X0KNWKfvT2