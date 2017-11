Devils-Oilers : deux équipes aux destinées différentes

Les Oilers tenteront de faire oublier leur mauvais début de saison face aux surprenants Devils, vendredi à TVA Sports.

Ce duel sera présenté sur nos ondes dès 21h.

Avant le début de la campagne, peu de gens auraient pu prédire que les Devils allaient démarrer la saison avec neuf victoires en 11 rencontres et que les Oilers allaient subir huit revers durant la même séquence.

C’est pourtant ce qui s’est produit alors que le New Jersey est en feu, notamment grâce à Taylor Hall (15 points), Will Butcher (11 points) et Jasper Bratt (10 points), tandis qu’Edmonton peine à obtenir des victoires.

Pour espérer s’en sortir, la formation albertaine devra compter sur un meilleur appui de son gardien Cam Talbot. Le portier affiche une ronflante moyenne de buts alloués de 3.10 et un pourcentage d’efficacité de .904.

Connor McDavid demeure le meilleur marqueur de l'équipe avec 13 points.