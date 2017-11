David Backes reprend des forces

L’attaquant des Bruins de Boston David Backes affichait une bonne mine malgré une opération visant à lui enlever une partie du côlon, jeudi.

Entouré de ses proches, le vétéran montrait son plus beau sourire sur son lit d’hôpital, à en juger par la photo qu’il a diffusée sur son compte Twitter, vendredi. Il a dû passer sous le bistouri à la suite d’une diverticulite, lui qui a disputé son dernier match lundi contre les Blue Jackets de Columbus.

«Merci à tout le monde pour vos vœux de prompt rétablissement. Je suis entre bonnes mains et je suis déjà impatient de revenir à mon mieux et de me retrouver sur la patinoire», a-t-il écrit.

Backes a obtenu une mention d’aide en cinq rencontres cette saison.