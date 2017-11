Clint Dempsey à son meilleur

L’entraîneur-chef Brian Schmetzer ne tarit pas d’éloges à l’égard du milieu de terrain Clint Dempsey, qui a mené les Sounders de Seattle à une victoire de 2-0 face aux Whitecaps de Vancouver, jeudi soir, lors du match-retour de la demi-finale de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer.

Après avoir raté le premier match de la série en raison d’une suspension, Dempsey a propulsé les siens en finale d’association en marquant les deux buts de la rencontre, en deuxième demie.

«Les grands joueurs font de gros jeux et c’est ce qu’a fait Dempsey. Le premier but a été le résultat d’un bel effort à distance et le deuxième, de son instinct à l’intérieur de la zone de réparation», a raconté Schmetzer lors d’une entrevue avec le site officiel de la MLS.

«Il a développé son art pendant plusieurs années. Sa capacité à trouver le filet à certains moments est extraordinaire, a poursuivi l’entraîneur. Depuis qu’il est ici (à Seattle), il a compté de très gros buts pour l’équipe. C’était un autre de ces soirs où il était à son meilleur.»

La soif de vaincre

Après le match-aller à Vancouver, où aucun but n’avait été marqué, les Sounders sont revenus en force alors que les Whitecaps étaient davantage sur la défensive.

«Dès les premiers moments, nous avons démontré que nous étions l’équipe qui voulait le plus la victoire, a dit Nicolás Lodeiro en entrevue à la MLS.

«Une fois que nous avons eu le premier but, ça a ouvert le jeu et nous avons commencé à jouer de mieux en mieux, a ajouté Demspey qui a surpassé Lodeiro pour le plus grand nombre de buts inscrits en séries éliminatoires dans l’histoire de la franchise avec un total de cinq.

Les Sounders auront rendez-vous en finale de l’Ouest avec les Timbers de Portland ou le Dynamo de Houston.

«Nous avons hâte au prochain match et au prochain défi. Nous sommes heureux de jouer et je veux en faire le plus possible pour le temps qu’il me reste », a conclu Dempsey, qui a raté les dernières séries éliminatoires et le début de la saison dans la MLS en raison de problème cardiaque.