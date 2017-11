Publié aujourd'hui à 15h48

Cette semaine dans l’univers de la WWE : d’autres retours, on prépare Survivor Series et des nouveautés.

Pour les amateurs moins familiers avec la programmation de la WWE, vous pouvez suivre le lien suivant afin d’en savoir plus.

Le moment «Oui, oui, oui! » de la semaine

J’ai adoré la performance du Miz cette semaine. Il a offert le meilleur match à Raw contre Matt Hardy, a été très divertissant dans ses segments en coulisse et a même comparé Braun Strowman a un démogorgon, et pour le fan de Stranger Things en moi, c’était suffisant pour qu’il remporte la palme.

Le K.-O. de la semaine

Je donne mon KO à la thématique Halloween. Que ce soit Heath Slater et Rhyno contre Gallows et Anderson avec leurs déguisements et les citrouilles, le New Day, Alexander et Swann déguisés en anciennes vedettes de la WWE ou la finale de 205 Live avec un sceau de pommes et beaucoup de trop de bonbons, ça ne fonctionne jamais. Ce n’est pas juste parce que je n’aime pas l’Halloween. Je ne crois tout simplement pas que même les jeunes soient divertis par ça.

Ce que vous devez savoir

Grosse soirée de retours : Nia Jax, Samoa Joe, Braun Strowman et nulle autre que Stephanie McMahon, qu’on n’avait pas vue à Raw depuis WrestleMania. Elle en a profité pour nommer Kurt Angle capitaine de l’équipe de Raw à Survivor Series. Oh, et j’oubliais, Braun Strowman a tout démoli sur son passage!

Vidéo de la semaine

Finn contre Cesaro

Tweet de la semaine

Le monstre parmi les hommes de retour!

Résultats rapides

Baltimore, Maryland

Avec toutes les super-vedettes sur la scène, le directeur général de Raw Kurt Angle s’est excusé d’avoir été trop naïf vis-à-vis Shane McMahon. La commissaire de Raw, Stephanie McMahon a alors fait son entrée et a nommé Angle le capitaine de l’équipe Raw et l’a avisé que s’il n’arrivait pas à détruire l’équipe de SmackDown Live à Survivor Series, elle serait dans l’obligation de trouver un nouveau directeur général.

Afin de punir Le Miz de son absence lorsque Raw était assiégé la semaine dernière, il lui ordonne de défendre son titre Intercontinental contre un adversaire à être connu plus tard.

Nia Jax a battu Bayley. Après le combat, la capitaine de l’équipe féminine de Raw Alicia Fox a nommé Jax dans son équipe.

Samoa Joe a défait Apollo Crews, accompagné de Titus O’Neil

Le Miz, accompagné de Curtis Axel et Bo Dallas, a conservé son titre Intercontinental face à Matt Hardy

Asuka a vaincu Stacie Cullen

Le directeur général de SmackDown Live, Daniel Bryan, s’est excusé à son homologue Angle en ajoutant qu’il n’était pas d’accord avec ce qui était arrivé. Angle lui a répondu de dire à Shane qu’il allait s’occuper de lui. Après cette rencontre, alors que Bryan était au téléphone, Kane a attaqué son ancien partenaire d’équipe.

Finn Balor a battu Cesaro, accompagné de Sheamus

Kane a défait Seth Rollins, accompagné de Dean Ambrose. Après le combat, Ambrose a attaqué Kane, mais la situation s’est tournée contre lui alors que Cesaro et Sheamus s’en sont pris à deux sur lui. Kane a ensuite appliqué le coup de la pierre tombale sur les champions par équipe.

Heath Slater et Rhyno ont vaincu Luke Gallows et Karl Anderson

Kalisto a vaincu Drew Gulak

La championne féminine de Raw Alexa Bliss a conservé son titre face à Mickie James

Alors que Le Miz et le Miztourage s’apprêtaient à quitter, Braun Strowman est revenu et à attaquer le trio, lançant Axel à travers une table.

Ce que vous devez savoir

L’équipe masculine de SmackDown Live est presque complète avec la nomination de Shane McMahon comme capitaine, de même que la sélection de Randy Orton, Bobby Roode et Shinsuke Nakamura. A.J. Styles et Rusev devaient se battre la semaine prochaine pour l’obtention de la quatrième et dernière place dans l’équipe, mais le combat a été changé pour Styles contre le champion de la WWE, Jinder Mahal. À suivre comme on dit!

Vidéo de la semaine

Le plan d’Owens et Zayn échoue

Tweet de la semaine

Une parodie de Stranger Things, gracieuseté de Breezango

Résultats rapides

Norfolk, Virginie

Shane McMahon a annoncé qu’il sera le capitaine de l’équipe SmackDown Live à Survivor Series

Bobby Roode a battu Dolph Ziggler deux victoires à une dans un match 2 de 3. Il se mérite ainsi une place dans l’équipe SmackDown Live

Baron Corbin a défait Sin Cara par disqualification

Un combat entre les champions par équipe Les Usos et Chad Gable et Shelton Benjamin est annoncé pour la semaine prochaine

A.J. Styles a vaincu Samir Singh

Rusev, accompagné d’Aiden English a battu Big E., accompagné de Xavier Woods et Kofi Kingston

Segment « Fashion Files » : Breezango ont parodié Stranger Things avec l’Ascension et Tye Dillinger. Les frères Bludgeon ont attaqué le quintet par la suite.

Shinsuke Nakamura a défait Kevin Owens, accompagné par Sami Zayn, pour se mériter une place dans l’équipe de SmackDown Live. Il fut aidé par Randy Orton, qui est venu s’en prendre à Zayn, distrayant Owens par le fait même

Ce que vous devez savoir

Malgré la défaite, Drew Gulak continue à être très divertissant, encore plus lorsque la thématique de l’émission tourne autour de l’Halloween.

Vidéo de la semaine

Drew Gulak, qui m’a tellement fait rire à Raw!

Tweet de la semaine

Le roi des câbles, Gran Metalik

Résultats rapides

Norfolk, Virginie

Akira Tozawa a vaincu Drew Gulak

Rich Swann, accompagné par Cedric Alexander a défait Brian Kendrick, accompagné par Jack Gallagher

Mustafa Ali a battu Ariya Daivari, Tony Nese et Gran Metalik dans un match

Ce que vous devez savoir

On se dirige tranquillement vers l’événement spécial du 18 novembre, la veille du Survivor Series, alors que le match de type War Games est à toute fin pratique complet et que le match de championnat NXT est maintenant officiel.

Vidéo de la semaine

La Génération Incontestée fait encore des siennes

Tweet de la semaine

Johnny Wrestling, tout un lutteur!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Nikki Cross a battu Taynara Conti¸

Fabian Aichner a vaincu Johnny Gargano

Le champion de NXT Drew McIntyre a signé un contrat afin d’affronter Andrade « Cien » Almas à NXT TakeOver : War Games le 18 novembre

Un match a été annoncé entre Bille Kay et Kairi Sane pour la semaine prochaine

Le combat entre les champions par équipe de NXT Sanity (Eric Young et Alexander Wolfe) et les Auteurs du Mal n’a pas fait de maîtres grâce à une intervention de La Génération Incontestée.

Après le combat le directeur général William Regal a annoncé un combat trois contre trois triple menace de type War Games le 18 novembre entre La Génération Incontestée (Adam Cole, Kyle O’Reilly et Bobby Fish), Sanity (Eric Young, Alexander Wolfe et Killian Dain) et l’équipe composée des Auteurs du Mal (Akam et Rezar) et de Roderick Strong.

Une petite nouveauté alors que la septième saison de l’émission Total Divas commençait cette semaine. Pour les non-initiés, il s’agit d’une émission qui s’adresse peut-être un peu plus à un public féminin. Elle met en situation certaines des femmes qui font partie de la WWE telles que les jumelles Nikki et Brie Bella, Natalya, Lana, Alexa Bliss, la Québécoise Maryse de même que leur conjoint respectif comme John Cena, Daniel Bryan et Le Miz. On les suit autant dans leur travail à la WWE que dans leur vie personnelle.

Je ne ferai pas un résumé de chaque émission, mais je vais plutôt vous inviter à suivre la super-vedette de Deux-Montagnes Maryse à l’aide d’une vidéo et d’un Tweet hebdomadaires.

Vidéo de la semaine

Maryse pas contente!

Tweet de la semaine

Maryse aime mieux parler de ses chiens que de sa vie romantique

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

