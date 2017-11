Brayden Schenn tente de se justifier

L’attaquant des Blues de St. Louis Brayden Schenn a mentionné ne pas avoir voulu blesser son ancien coéquipier des Flyers de Philadelphie Sean Couturier pendant le match opposant les deux équipes, jeudi.

Échangé par les Flyers à l’organisation du Missouri en retour du joueur d’avant Jori Lehtera et de deux choix de repêchage l’été dernier, Schenn a assommé son vis-à-vis à l’aide d’une mise en échec dans l’angle mort à mi-chemin du deuxième engagement. Couturier a été atteint à la tête et a dû se soumettre au protocole relatif aux commotions cérébrales avant de revenir au jeu ultérieurement.

Maintenant, le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale pourrait punir le porte-couleurs des Blues qui a reçu une pénalité mineure pour son geste.

«Il avait la rondelle à ses pieds au milieu de la glace. Je n’ai pas essayé de le blesser, je le connais très bien. J’ai joué avec lui six ou sept ans, a déclaré Schenn aux médias après la défaite de 2-0 des siens. Je n’ai même pas complété la mise en échec. Je patinais et je n’ai pas sorti l’épaule ou le coude. [...] Je suis heureux qu’il soit revenu plus tard. [...] La dernière chose que je tente de faire, c’est de blesser un ancien coéquipier.»

Couturier a conclu la soirée avec deux mentions d’aide en 17 min 11 s.