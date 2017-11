Beaucoup de recruteurs au match Sénateurs-Wings

Des joueurs des Sénateurs d’Ottawa et les Red Wings de Detroit sont-ils sous la loupe des recruteurs d’équipes de la LNH?

Selon le quotidien «Ottawa Sun», pas moins de 22 éclaireurs au service de 20 formations différentes assistaient au match de jeudi entre les deux clans.

D’après les informations obtenues par TVA Sports, deux membres des Canadiens de Montréal figuraient parmi les hommes de hockey en observation sur la passerelle de presse : le directeur du personnel des joueurs Martin Lapointe et le directeur du recrutement professionnel Eric Crawford.

Deuxièmes dans la section Atlantique, les Sénateurs (6-2-5) seraient à la recherche d’un attaquant, tandis que les Red Wings (6-7-1), cinquièmes dans la même division, rechercheraient également du renfort.

Selon le Sun, le directeur général Ken Holland passe beaucoup de temps au téléphone avec ses homologues dans le but d’améliorer sa formation.

Quant aux Canadiens, qui ont essuyé une défaite de 6-3 au Minnesota, jeudi, ils occupent le dernier rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 4-8-1 et neuf points en 13 rencontres.

À Ottawa, lundi, le président des Rangers de New York Glen Sather et son adjoint Jim Shoenfeld, ont non seulement assisté au match Canadiens-Sénateurs en soirée, ils étaient présents à l’entraînement matinal du Tricolore, ce qui a alimenté les rumeurs concernant l’ailier Alex Galchenyuk.

Les Canadiens ont marqué seulement 34 filets depuis le début de la saison, l’un des plus faibles totaux de la ligue, mais ils ont aussi accordé un total de 51 buts – le deuxième pire cumulatif de l’Est.