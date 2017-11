Assistances : un premier bilan positif

Publié aujourd'hui à 21h04

Mis à jouraujourd'hui à 21h07

Il y a six semaines de jouées dans cette 49e saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et le temps est venu de tracer un premier bilan d’assistances.

Un premier constat : les assistances sont en hausses dans le circuit Courteau. Vous me direz que la progression globale de 2,58% est modeste, mais elle est bien réelle.

Après 144 matchs cette saison, ça représente 10 746 spectateurs. Sur 18 marchés, 10 sont en hausse. Les augmentations vont de 1 à 23%.

Un deuxième constat : la plus belle progression vient de Blainville-Boisbriand, où l’Armada est parvenue à attirer 3380 spectateurs de plus qu’en 2016 après sept matchs.

C’est une bonne nouvelle pour Québecor et le groupe d’actionnaires de l’Armada, qui doit composer avec le Rocket de Laval.

L’enracinement du hockey junior sur la couronne nord de Montréal est peut-être plus profond que certains détracteurs le croyaient. Attendons, la saison est encore jeune, mais les signes sont plutôt encourageants.

Un troisième constat : la locomotive de la LHJMQ est à Québec. Généralement, quand les Remparts font bien aux guichets, le reste du circuit se porte bien. C’est le cas cette année.

On note une progression de 8,7% des assistances lors des matchs au Centre Vidéotron. En bout de ligne, on parle de 5605 spectateurs de plus après huit matchs.

Un quatrième constat : huit marchés sont en baisse, mais on peut parler de statut quo à Sherbrooke (-0,9% : 154 spectateurs de moins en huit parties) et Moncton (-0,8% : diminution de 292 spectateurs en neuf matchs). Au total, cinq des huit baisses sont de moins de 5%.

Un cinquième constat : les pires baisses appartiennent aux Huskies (-9%), aux Voltigeurs (-13,3%) et aux Olympiques (-23,2%).

Dans le cas des Olympiques, l’érosion est claire depuis cinq ans. Les Gatinois attiraient en moyenne 2723 personnes lors de la saison 2012-13. Cinq ans plus tard, la moyenne est de 1619 spectateurs.

Bref, on peut parler d'un premier bilan d'assistances positif pour la LHJMQ.