Andrew Shaw perd un pari comique!

Andrew Shaw a inscrit un but et quatre aides en 13 matchs depuis le début de la saison; des statistiques plutôt normales dans son rôle de joueur de soutien chez les Canadiens de Montréal.

Mais on sait que Shaw fait la différence grâce à d’autres aspects de son jeu intense. Ce qu’il faut ajouter aussi, c’est que l’attaquant est un homme d’honneur et un joueur apprécié dans le vestiaire.

Shaw a pris un pari avec six autres joueurs dans un concours de lancers à l’entraînement du CH, vendredi. L’enjeu : le perdant détache les patins des autres dans le vestiaire après la séance.

Beau joueur, l’attaquant a tenu promesse.

«J’essaie de rendre la situation plus agréable, a-t-il expliqué à TVA Sports. Il ne nous manque pas grand-chose, nous devons juste être plus constants chaque match. Avoir du plaisir à l’entraînement peut nous aider à avoir plus de caractère et de confiance en nous.»

Et avec quatre victoires seulement depuis le début de la campagne, le CH doit trouver son plaisir ailleurs que sur la glace, pour le moment. À voir dans la vidéo ci-dessus.