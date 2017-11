Alexander Radulov file le parfait bonheur à Dallas. La température est clémente, la cohésion est en place avec ses compagnons de trio et les Stars connaissent leur part de succès.

Maintenant que la saison régulière est amorcée depuis un mois, son association avec le Tricolore n’est plus qu’un souvenir. Un bon souvenir, faut-il le préciser.

«J’ai réellement apprécié mon séjour avec le Canadien. J’ai connu une bonne saison, je me suis fait beaucoup d’amis et je suis reconnaissant que l’équipe m’ait donné l’occasion de revenir dans la LNH», a déclaré Radulov, dans le vestiaire visiteur du Bell MTS Centre de Winnipeg, jeudi.

L’athlète de 31 ans en a profité pour réitérer sa version des faits selon laquelle ce n’est qu’une fois qu’il eut accepté l’offre des Stars que le Canadien a tenté d’égaler leur proposition.

«Ils (les dirigeants du Canadien) avaient eu amplement le temps pour faire en sorte que ça fonctionne. Ça faisait trois jours que je discutais avec les Stars lorsque j’ai accepté leur offre. Le lendemain matin, le Canadien est revenu en disant qu’ils allaient l’égaler. J’avais déjà donné ma parole au directeur général (des Stars) et parlé avec quelques joueurs. Il était trop tard», a-t-il répété.

Un voyage fructueux

L’attaquant russe a mis quelques semaines à prendre son erre d’aller, mais depuis que les Stars ont quitté le Texas pour disputer quatre matchs en territoire canadien, Radulov a pris sa vitesse de croisière.

Utilisé à la droite de Jamie Benn et Tyler Seguin, l’ancien joueur du Canadien a récolté quatre buts et trois mentions d’assistance à ses quatre dernières sorties. C’est lui qui a enfilé le but décisif lors des victoires des Stars à Calgary et Vancouver.

Tout un revirement de situation considérant qu’il n’avait accumulé que quatre points, dont un seul but, à ses neuf premiers matchs dans l’uniforme vert.

Un passionné du hockey

Il semble que Ken Hitchcock eu la main heureuse en retirant Radulov de son premier trio pendant la totalité du match au Colorado et lors de la première période à Edmonton.

«Ça l’a allumé, a indiqué Scott Burnside, affecté à la couverture des Stars. Avant ça, il voulait se montrer trop généreux. Comme s’il voulait se faire accepter de ses nouveaux coéquipiers.»

Rappelons que le début de saison de Radulov à Montréal avait été pratiquement identique à celui-ci. À ses huit premiers matchs, il avait inscrit deux buts et ajouté trois passes. C’est à compter du mois de novembre qu’il s’était mis à produire avec plus de régularité (moyenne d’un point par match à ses 18 rencontres suivantes).

«Il a encore la passion du hockey. Il travaille sans relâche. L’équipe a tenu son souper des recrues, le week-end dernier, à Whistler. Le lendemain, il était le premier sur la glace pour l’entraînement», a raconté le vénérable journaliste.

Radulov affrontera ses anciens coéquipiers le 21 novembre à Dallas. Il devra patienter jusqu’au 13 mars pour sa première visite au Centre Bell.