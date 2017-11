Une Série mondiale historique!

Publié aujourd'hui à 13h47

Mis à jouraujourd'hui à 13h50

Au cours des dernières années, il semblait toujours avoir un thème autour de la Série mondiale pour les équipes de Cleveland, Boston et Chicago. Constamment, on soulignait le nombre d’années entre leur dernière conquête de la Série mondiale.

Cette année, les Astros ont marqué l’histoire du baseball. Sans aucun doute, c’est un moment historique dans le baseball, leur première conquête de la Série mondiale.

La patience des propriétaires et le flaire du directeur-gérant ont permis aux Astros de gagner. Connaître des saisons de 100 défaites et plus, ce n’est pas facile. Le directeur général et son personnel de recruteurs ont fait un travail magistral. La suite a été formidable. Les recruteurs professionnels ont suggéré des joueurs qui se sont ajoutés à la formation. Le résultat fut la victoire en Série mondiale.

Pour gagner une Série mondiale, le Super Bowl ou la coupe Stanley, il faut absolument que les joueurs de soutien jouent au-dessous de leurs performances habituelles. Lorsqu’il était jeune, il jouait au baseball dans sa cour avec son père qui lui lançait et frappait des balles. Dans son imagination, il patrouillait le champ centre comme le faisait son idole, Willie Mays. Pour la première fois, le trophée du Joueur par excellence de la Série Mondiale porte le nom de Willie Mays. Ce n’est pas Altuve, Verlander ou Correra qui l'a remporté. C’est un joueur de soutien qui l’a gagné: George Springer Jr.

Il est seulement le troisième joueur de l’histoire à frapper cinq circuits dans la même Série mondiale. Il rejoint Reggie Jackson et Chase Utley, à l’époque où il était avec les Phillies.

Ce fut une Série mondiale mémorable. Un nombre record de circuits, sans oublier les nombreuses remontées de trois points par les deux équipes. Les lanceurs partants n’ont pas été dominants tout comme les nombreuses prises de décisions douteuses des gérants.

Pour l’amateur de baseball, c’est une des plus belles séries, car les matchs, sauf le dernier, furent excitants. J’ai décrit et analysé plus de 20 Séries mondiales au cours de ma carrière. Cette année fut la plus excitante!

L’avenir du baseball est entre bonnes mains à cause de la qualité des nombreux jeunes joueurs!