Une autre Leschyshyn à Québec!

Curtis Leschyshyn a quitté Québec en même temps que les Nordiques en 1995 et n’a jamais vraiment eu l’occasion d’y remettre les pieds par la suite. L’année 2017 lui a toutefois permis d’y revenir à trois reprises!

Après avoir accompagné son fils Jake lors du Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey en janvier dernier, puis être revenu en juin pour promouvoir l’événement de la Professional Bull Riders (PBR), l’ancien défenseur est à Québec cette semaine avec sa fille, Anna, qui représente la Saskatchewan au Championnat national de hockey féminin des moins de 18 ans.

Maintenant que son fils Jake, choix de deuxième tour des Golden Knights de Vegas au dernier repêchage, a quitté le nid familial et évolue pour les Pats de Regina de la Ligue junior de l’Ouest (WHL), le paternel se concentre désormais sur le développement de sa fille. Il agit à titre d’entraîneur-adjoint pour les Stars de Saskatoon, la formation midget AAA féminine pour laquelle évolue Anna.

Représenter le Canada

Cette semaine, toutefois, il n’est ici qu’en spectateur. Mercredi, Équipe Saskatchewan s’est inclinée 2-0 face à la Colombie-Britannique et la jeune Leschyshyn a été bien visible. Non seulement est-elle utilisée au sein du premier trio de l’équipe, mais elle se démarque surtout par ses 5 pi et 10 po!

«Anna aime beaucoup le hockey. Tout comme pour Jake, nous ne l’avons jamais poussée à pratiquer ce sport. En ce moment, elle commence à découvrir son style et à apprendre ce que ça prend pour atteindre le prochain niveau», a mentionné le paternel, mercredi matin.

Et le prochain niveau, pour Anna Leschyshyn, c’est de jouer au niveau universitaire, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, mais surtout de représenter son pays sur la scène internationale un jour.

«Ce serait un rêve pour moi», lance la jeune joueuse de 16 ans.

L’ancien défenseur de la Ligue nationale, qui a pris sa retraite en 2004 après une carrière de 16 saisons, avoue que ce ne fut pas une mince tâche de diriger sa fille au début.

«Je veux qu’elle réussisse et quand elle fait une erreur, je le lui fais savoir. Je ne veux pas être dur avec elle. On apprend tous les deux là-dedans à gérer cette relation qui doit être plus entraîneur-joueur que père-fille.»

Un style plus pur

Toutefois, le Manitobain d’origine adore son expérience de diriger une équipe féminine.

«Je ne le dis pas négativement, mais les filles comprennent mieux ce que tu leur enseignes que les gars. Parfois, tu expliques quelque chose à un gars, il te regarde, perplexe, et la première chose qu’il fait en sautant sur la patinoire, c’est vouloir frapper un adversaire le plus fort possible! Le hockey féminin est un sport plus pur. Ce sont des passes, des tirs et du patin.»

La formation de la Saskatchewan se frottera d’ailleurs à celle du Québec, jeudi soir à 19 h 30, au Pavillon de la Jeunesse.

Bon départ pour Équipe Québec

Équipe Québec a entamé du bon pied son Championnat national de hockey féminin des moins de 18 ans, mercredi soir, en l’emportant au compte de 3-1 face au Manitoba.

Les joueuses de l’entraîneur Daniel Continelli ont dominé 29-16 au chapitre des lancers, mais se sont butées à la gardienne Halle Oswald à plusieurs reprises.

Après une première période sans but, les Québécoises ont profité de plusieurs bonnes chances de marquer en deuxième période, mais ont manqué d’opportunisme jusqu’à ce que Chloé Gendreau donne finalement les devants aux favorites locales, en avantage numérique.

Leurs rivales ont toutefois répliqué rapidement, puisque 39 secondes plus tard, Olivia Cvar touchait la cible.

Équipe Québec a réussi à reprendre les devants par l’entremise d’Audrey-Anne Veillette en début de troisième. Puis, Zoé Thibault a inscrit le but d’assurance à mi-chemin de l’engagement.

«On a commencé le match tranquillement, mais ensuite, on a eu le dessus, a analysé Continelli après le match. On n’a donné que neuf lancers lors des deux dernières périodes. On n’est pas totalement satisfaits de notre match, mais on a fait plus de bonnes choses que de mauvaises.»

Quant à Veillette, auteure du but vainqueur, elle se réjouissait de la résilience de l’équipe mercredi soir.

«On n’a pas paniqué, car on avait des chances. On se disait que ça allait finir par rentrer. Il fallait continuer d’envoyer des rondelles au filet et d’aller aux retours.»

En bref

Favorite pour remporter le tournoi, la formation Ontario Rouge a plié l’échine en lever de rideau, mercredi, face à la formation de l’Atlantique au compte de 2-1. L’autre équipe ontarienne, Ontario Bleu, a toutefois réussi avec brio sa rentrée en l’emportant 4-0 face à l’Alberta.