Un retour courageux de Brian Boyle

Brian Boyle a disputé son premier match dans l’uniforme des Devils du New Jersey mercredi soir, un peu plus de six semaines après un diagnostic de leucémie myéloïde chronique.

L’attaquant, qui a paraphé une entente de deux saisons cet été avec la formation de Newark, a passé 15 min 19 s sur la patinoire, étant blanchi dans un gain de 2-0 face aux Canucks à Vancouver.

Celui qui en est à sa 11e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a pas caché que les émotions avaient eu le dessus avant le début de la rencontre.

«J’ai essayé de ne pas trop penser à tout ça, a dit Boyle dans des propos repris par le site officiel de la LNH. Entre la période d’échauffement et le début du match, j’ai réfléchi à tout ce que j’ai traversé [depuis le diagnostic]...»

Une nouvelle marque

L’athlète américain a par ailleurs effectué son retour dans un contexte très favorable. Les Devils montrent un dossier de 9-2-0 depuis le début de la campagne, soit leur meilleur début depuis que la concession s’est établie au New Jersey en 1982.

À deux reprises, en 1993-1994 et 2002-2003, le club avait signé huit gains en 11 matchs pour entamer la saison.

L’équipe pointe par ailleurs au premier rang de la section Métropolitaine, un point devant les Penguins de Pittsburgh, qui ont toutefois disputé trois parties de plus.

«Nous avons trouvé des façons de gagner rapidement, a indiqué l’entraîneur-chef John Hynes pour expliquer les succès de la formation. C’est bien, mais nous voulons continuer de nous construire une identité et tenter de devenir plus forts au fil de la saison.»

Schneider en confiance à Vancouver

Le gardien Cory Schneider est l'un des principaux éléments qui jouent un rôle dans ces succès. Disputant un match face à l’équipe qui l’a repêché au premier tour lors du repêchage de la LNH en 2004, il a une fois de plus été solide devant sa cage.

Le portier a repoussé 37 rondelles pour signer un premier jeu blanc cette saison.

«J’ai toujours aimé jouer dans cette ville et cet amphithéâtre, a concédé Schneider. Je me suis toujours senti confortable et à la maison ici.»

Le Canadien revendique un dossier de 5-1-2 et un taux d’efficacité de ,940 face à ses anciens coéquipiers.