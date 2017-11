Un long rétablissement pour Gordon Hayward

«Quand j’ai vu mon pied, il ne pointait pas du tout dans la bonne direction. Ma première pensée a été : «Oh, c’est n’est pas bon ça. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout». J’ai senti la panique monter et j’ai fait signe à l’arbitre de regarder et d’arrêter le match. Encore là, ça ne me faisait pas si mal. Puis tout à coup, la douleur est apparue.»