«Ryan me fait penser à Mikko Koivu» –Bob Motzko

Bob Motzko quitte la glace après un entraînement de près de 90 minutes des Huskies de St. Cloud. Il a encore son sifflet dans le cou et ses patins dans les pieds quand il invite le représentant du «Journal de Montréal» pour une discussion dans son bureau.

«Si tu as fait le chemin jusqu’ici, c’est certainement pour venir me parler de Ryan Poehling, lance-t-il d’entrée de jeu. Je peux déjà te dire qu’il deviendra un très bon joueur de centre dans la Ligue nationale, je n’ai pas de doute. »

Motzko n’est pas complètement impartial quand il parle du choix de premier tour du Canadien au dernier repêchage, le 25e au total.

Mais à sa 13e saison à la barre des Huskies et dans son rôle d’entraîneur-chef de l’équipe américaine au prochain Championnat du monde junior, l’homme originaire du Minnesota a un bon œil pour évaluer le talent.

«Si on refaisait le repêchage ce matin, Ryan sortirait bien plus rapidement que le 25e rang, a mentionné Motzko. Le Canadien a fait un très bon choix. Il a probablement glissé, puisque certaines équipes remettaient en doute son potentiel offensif. Il n’avait que 17 ans l’an dernier et il jouait contre des joueurs de 23 ou 24 ans.»

En pleine progression

À sa première saison à St. Cloud State, l’alma mater de Charlie Lindgren, Poehling avait terminé l’année avec 13 points, dont sept buts, en 35 rencontres. Après cinq matchs cette saison, le centre de 6 pi et 2 po et 195 lb a déjà huit points (deux buts, six aides), soit près de la moitié de sa production totale de sa première année.

«L’an dernier, je vivais plusieurs changements, a rappelé Ryan. Le plus grand ajustement était à l’extérieur de la glace. J’étais loin de la maison pour une première fois et à l’âge de 17 ans, je faisais mes débuts à l’université. Cette année, j’ai gagné en confiance dans toutes les sphères importantes.»

«Je me sens plus impliqué sur le plan offensif, a-t-il continué. Notre équipe joue aussi du meilleur hockey, nous marquons plus de buts. Je voulais aussi montrer aux gens que je peux être un des moteurs à l’attaque de mon équipe. Je ne me suis jamais considéré comme un centre uniquement défensif.»

En ce début de saison, les Huskies ont un dossier parfait de cinq victoires et aucun revers et ils ont déjà marqué 23 buts.

«Ryan est l’un des grands artisans de nos succès, a souligné Motzko. Il est notre premier centre depuis le début de la saison et ses frères [Nick et Jack] jouent sur les ailes au sein de notre deuxième trio. Je sais que le Canadien cherche un bon centre depuis longtemps et Ryan correspond à cette définition. Il me fait penser à Mikko Koivu, du Wild. Il est bon dans toutes les facettes du jeu. Je peux lui confier toutes sortes de missions.»

Rob Ramage, le directeur du développement des joueurs chez le Canadien, a aussi constaté une nette amélioration dans le jeu de Poehling.

«Ryan est un centre très complet, il fait le bonheur de ses entraîneurs, puisqu’il est également responsable dans son territoire, a expliqué Ramage en entrevue téléphonique. Il a cette maturité dans son jeu. Il tue aussi des punitions. Maintenant, il a aussi de bons chiffres offensifs. Je peux dire que toutes les équipes recherchent des centres rapides et talentueux de 6 pi et 2 po et près de 200 lb.»

À court terme, Poehling aura comme objectif de représenter les États-Unis au Mondial junior qui se déroulera à Buffalo. Un certain Motzko sera derrière le banc.