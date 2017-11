«Nous sommes une ville championne» - A.J. Hinch

Exactement deux mois après leur implication auprès des sinistrés de Houston, les joueurs des Astros ont apporté un soutien moral supplémentaire à la population en remportant, mercredi soir, la Série mondiale.

Le vendredi 1er septembre 2017, le gérant A.J. Hinch et 16 de ses joueurs s’étaient déplacés au George R. Brown Convention Center pour soutenir les gens frappés par l’ouragan Harvey.

«Les gens auront besoin de notre aide dans un mois, dans six mois et même dans un an, afin de rebâtir cette ville, avait alors déclaré Hinch. C’est notre devoir en tant qu’être humain de faire sourire quelqu’un maintenant.»

Les Astros ont encore fait sourire de nombreux citoyens, en cette soirée du 1er novembre, après un gain de 5-1 face aux Dodgers de Los Angeles lors du septième et ultime match de la Série mondiale.

«La seule façon de rebâtir quelque chose est de commencer et ce processus débute avec les Astros de Houston», avait ajouté Hinch, en septembre.

En célébrant la conquête, le gérant a ajouté un chapitre à son inspirant discours.

«Vous savez quoi, Houston? Nous sommes une ville championne», a-t-il déclaré, tel que cité par le site web du baseball majeur.

«Nous étions fiers d’être là pour Houston dans les moments difficiles, a ajouté Hinch. Évidemment, les gens ont répondu en tombant en amour avec cette équipe. Notre mois de septembre a été incroyable, octobre encore mieux. Et en novembre, c’est plutôt bien, non?»

Un long parcours

Savourant également la victoire, le joueur par excellence de la Série mondiale George Springer peinait à décrire ses émotions.

«C’est incroyable, c’est indescriptible, a-t-il réagi. Quand tu arrives au camp d’entraînement, tu sais qui tu as dans l’équipe et tu te dis toujours «nous pourrions gagner», mais avec ces 162 matchs et plus, c’est un long parcours. Et plusieurs choses doivent tomber dans le bon ordre pour y arriver.»

Dans le cas des Astros de 2017, ils ont pourtant trouvé une partie de leur identité durant une période de désordre complet, à la suite de l’ouragan Harvey.