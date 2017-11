Matt Cullen: le cœur en fête à la maison

L’infatigable Matt Cullen se sent en paix à l’idée de terminer sa carrière chez lui, au Minnesota. Le vétéran qui célébre jeudi son 41e anniversaire à l’occasion de son 1500e match en carrière entend pleinement savourer ce qui devrait être sa 20e et dernière saison... enfin, peut-être!

La visite du Canadien s’avère son 1377e match en saison régulière. En y ajoutant ses 123 parties éliminatoires, le cap des 1500 rencontres sera atteint jeudi soir.

Le moment était bien choisi pour revenir sur une carrière bien remplie qui l’a fait porter les couleurs de huit équipes depuis 1997.

«Je suis encore passionné de hockey. J’ai eu la chance de jouer pour de grandes équipes dans les dernières années et de vivre de belles expériences. J’ai toujours eu du plaisir et c’est spécial de voir à quel point le temps file. Je ne sens pas du tout que j’ai 41 ans. En même temps, je sais combien je suis chanceux de toujours jouer dans cette ligue à cet âge-là», a-t-il réfléchi après l’entraînement matinal du Wild.

L’heure de la retraite?

Voilà maintenant quelques saisons que l’attaquant laisse planer l’idée d’une retraite bien méritée. Jeudi, lorsque questionné à cet effet, Cullen n’a pas hésité à lancer que la présente campagne deviendrait «fort probablement» sa dernière.

Voilà exactement le même discours qu’il tenait à la veille du premier match de la finale de la Coupe Stanley, à la fin mai, à Pittsburgh.

«J’ai appris à ne jamais rien dire de définitif, parce qu’on ne sait jamais», a-t-il dit en éclatant de rire. «J’ai appris ma leçon! Je veux juste traiter cette saison comme ma dernière parce que si je me mets à penser que je peux peut-être jouer l’an prochain, je n’apprécierai pas assez chaque petit détail cette année. Je veux profiter autant que possible de ces moments et voir pour la suite après la saison.»

Retour aux sources

Au fond, Cullen ne s’est pas menti en revenant au jeu. Il affirme aujourd’hui que trois options étaient envisageables cet été : demeurer à Pittsburgh, faire un retour au Minnesota ou accrocher ses patins. Le fait d’évoluer dans l’État où il a grandi et où il a joué son hockey universitaire à St-Cloud State a pesé lourd dans la balance.

«C’était quelque chose d’important pour moi. J’ai grandi ici en regardant les North Stars. C’est ma maison et peu de joueurs obtiennent l’opportunité de finir leur carrière chez eux, au sein d’une équipe qui a connu du succès dans les dernières années. Je ne pouvais pas passer par-dessus cette chance», a-t-il expliqué.

Cullen, qui s’est bien adapté au fil du temps à un rôle d’attaquant défensif, souhaite demeurer dans le monde du hockey quand l’heure de la retraite aura sonné.

«C’est tout ce que j’ai fait de ma vie depuis que j’ai eu deux ans. Je fais partie d’un très petit groupe de gens qui peuvent gagner leur vie dans ce sport. J’apprécie tout ce que le hockey m’a donné et j’aimerais continuer de m’impliquer.

«Je pense que le hockey n’a jamais été en santé comme aujourd’hui, avec tous les bons jeunes joueurs qui arrivent. Le rythme est incroyable. On donne l’opportunité au talent de ressortir.»

Leader respecté

Si Cullen se plait dans sa cour arrière, le Wild n’est toutefois pas sorti du bois avec une maigre récolte de 10 points (avant le match de jeudi). La route vers une place en séries s’annonce donc ardue et c’est sur un vétéran comme lui que l’équipe entend miser sur le plan du leadership.

«Matt apporte une tonne d’expérience et il est un bon meneur dans ce vestiaire. Mais il deviendra encore plus important vers la fin de la saison avant d’entrer en séries. Il calmera les plus jeunes. Il sait ce qu’il faut faire pour gagner», a fait valoir le capitaine, Mikko Koivu, dans un discours similaire à celui de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau.

«Matt a tout vu et tout vécu. Ce sera un atout de compter sur lui au fur et à mesure que la saison progressera», a dit le pilote.