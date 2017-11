Luc Brodeur-Jourdain prône la patience

Luc Brodeur-Jourdain a mis en garde sur les critiques trop rapides qui pourraient émaner à l’endroit de Matthew Shiltz, advenant un mauvais résultat des Alouettes de Montréal, vendredi.

Schiltz sera placé dans une situation qu’il n’a jamais connue au niveau professionnel, contre les Tiger-Cats de Hamilton, obtenant son premier départ en carrière.

«Quand on fait appel à un quart-arrière réserviste au cours d'un match, c’est que ça ne va pas nécessairement bien, a expliqué le centre. Il se retrouve dans une situation où tu n’as pas vraiment de pression sur les épaules, car tu es dans une séquence d’insuccès.»

«Lorsque tu entames le match, tu as la chance de bâtir quelque chose avec les joueurs autour de toi et de produire, marquer des points et vivre les embûches qui arrivent dans toutes les rencontres. C’est là que l’expérience devient différente.»

L’importance de bien entourer

Depuis le départ d’Anthony Calvillo, 11 quarts se sont succédé aux rênes de l’attaque des Moineaux. Brodeur-Jourdain a effectué les remises pour chacun d’entre eux. Shiltz sera le 12e à tenter sa chance.

Le joueur de ligne offensive est donc bien placé pour comprendre ce qui doit être fait pour aider les pivots à bien faire et marquer des points.

«Shiltz a un potentiel, assurément, mais ce sera extrêmement important de bien l’entourer et de ne pas mettre la pression trop rapidement sur ses épaules. L’organisation doit mettre les bons pions autour de lui qui vont faire en sorte qu’il va performer.»