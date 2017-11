Les Mooseheads au tableau de chasse des Remparts

Deux buts en l’espace de 41 secondes en troisième période ont pavé la voie à une victoire de 3-2 des Remparts de Québec aux dépens des Mooseheads de Halifax, mercredi soir, devant une foule annoncée de 6502 spectateurs au Centre Vidéotron.

Les deux équipes se trouvaient à égalité au troisième tiers avant que Mikaël Robidoux ne décide de se déguiser en Connor McDavid en débordant à pleine vitesse le défenseur adverse, puis d’y aller d’une feinte magistrale contre le gardien Blade Mann Dixon.

Quelques instants plus tard, Matthew Boucher a doublé l’avance des siens dans ce qui est devenu le but décisif, en route vers un septième gain en huit sorties des Diables rouges devant leurs partisans. Les Remparts ont repris l’exclusivité du sommet au classement général de la LHJMQ, un petit point devant les Huskies et les Wildcats. Moncton sera d’ailleurs de passage demain à Québec.

«C’est sûr que c’est mon but le plus spectaculaire avec les Remparts, surtout que je n’en ai pas marqué beaucoup, alors c’est facile de s’en souvenir, a lancé en riant Robidoux, dont il s’agissait du neuvième filet en carrière. Halifax est une équipe talentueuse. On a attendu qu’ils fassent des erreurs et on a capitalisé sur nos chances.»

Boucher heureux pour Robidoux

Jumelé à Andrew Coxhead depuis la saison dernière, Robidoux ne cesse d’augmenter son estime auprès de son entraîneur par son jeu fougueux sur la patinoire et ses nombreuses mises en échec.

«C’est le fun de voir Robi faire la différence, a souligné Philippe Boucher. Il travaille tellement, que ce soit dans les entraînements, dans le gymnase ou sur la glace. Je pense que les partisans peuvent l’apprécier. Ce que j’aime, c’est son implication physique et disciplinée, et il est capable de marquer des buts. On a fait un petit ajustement sur les sorties de zone et ça a payé tout de suite.»

Les Remparts ont limité les jeunes, mais ô combien habiles patineurs des Orignaux à 27 tirs au but, dont cinq se sont révélés vraiment dangereux aux yeux des statisticiens en poste. Et ce, en l’absence d’Andrew Picco et Tomas Dajcar à la ligne bleue, tous deux blessés.

«Il nous manque deux gros morceaux à l’arrière et les gars jouent du gros hockey à l’arrière. [Sam] Dunn et [Benjamin] Gagné ont été vraiment bons, de même que [Christian] Huntley, ils ont joué un gros match , a mentionné Boucher, encensant son partant Dereck Baribeau qui a rebondi avec 25 arrêts à la suite de sa contre-performance de dimanche.

En vitesse

Les Remparts ont conservé leur huitième position au classement hebdomadaire des meilleures équipes de la Ligue canadienne dans lequel ils apparaissent pour une cinquième semaine consécutive... Une vingtaine de recruteurs s’étaient déplacés pour épier les jeunes loups des Mooseheads, dont le directeur du recrutement des Sharks de San Jose, Tim Burke... Blessé au haut du corps, Dajcar pourrait renouer avec l’action «d’ici à 7 à 10 jours».