Les joueurs du Toronto FC ne s'en font pas avec la pression

Les vedettes du Toronto FC Jozy Altidore et Michael Bradley savaient très bien quel genre d’accueil les partisans des Red Bulls allaient leur réserver lorsqu’ils se sont rendus à New York pour disputer le match aller de l’une des demi-finales de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS), lundi.

Ce n’est pas la première fois que les deux Américains disputaient un match au sud de la frontière canadienne et que malgré leur origine, les partisans ne se gênaient pas pour les huer.

Lorsqu’ils ont disputé le dernier match de leur saison à Atlanta, à l’occasion de la «Journée des décisions», les deux représentants américains qui ont échoué dans leur tentative de se qualifier pour la Coupe du monde ont reçu un accueil plutôt hostile des amateurs. Plusieurs d’entre eux n’avaient clairement pas oublié le plus récent revers de l’équipe américaine.

Il s’agit peut-être bien d’un signe d’une nouvelle culture du soccer qui s’installe peu à peu, mais les émotions étaient clairement partagées.

«Je n’ai rien ressenti de différent. C’est la réalité», a simplement admis Bradley après la victoire de 2-1 des siens face aux Red Bulls dans une entrevue publiée sur le site web de la MLS.

«Les gens qui viennent au match ont le droit d’encourager leur équipe et de faire tout ce qu’ils peuvent pour créer de l’ambiance. En tant que joueur et compétiteur, j’aime prendre part à des gros matchs. Tu aimes jouer lorsque l’enjeu est important. Dans ces moments, tu te soucies des choses que tu peux contrôler.»

Altidore et Bradley ont tous les deux entamé leur carrière à New York avec les Red Bulls et les MetroStars. Les partisans ont toutefois oublié cette époque lointaine.

«Si tu veux être l’équipe qui soulève le trophée à la fin, tu dois être en mesure de maîtriser ces soirées. Elles ne peuvent pas t’affecter! La seule pression que nous ressentons, c’est celle que nous nous imposons nous-mêmes. Je ne passe pas beaucoup de temps à penser à tout ce qui se déroule à l’extérieur.»

Les deux équipes s’affronteront à nouveau dimanche, à l’occasion du match retour de la série.