L’équipe américaine doit apprendre, selon Clint Dempsey

Le joueur-vedette des Sounders de Seattle et membre de l’équipe américaine de soccer masculin, Clint Dempsey, estime qu’il y a plusieurs leçons à tirer de la non-participation de son pays à la Coupe du monde 2018.

Quelques heures avant de disputer le match-retour de la demi-finale de l’Association de l’Ouest contre les Whitecaps de Vancouver, jeudi, le vétéran de 34 ans a exprimé la déception qui demeure bien présente dans son for intérieur.

«C’est évidemment triste pour tout le monde, mais en même temps, il s’agit possiblement d’une opportunité de miser davantage sur le développement des jeunes et de regarder plus attentivement la qualité des entraîneurs et notre style de jeu, a-t-il déclaré au réseau NBC Sports.

«Ça pourrait être l’une de ces situations où il vaut mieux faire un pas en arrière pour en faire deux vers l’avant. Les gens responsables devront examiner cela.»

Dempsey est à égalité avec Landon Donovan au sommet des buteurs de l’histoire des États-Unis sur la scène internationale avec 57 réalisations. Cette saison, il a touché la cible 12 fois en 29 joutes avec les Sounders.