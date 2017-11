Le temps de glace à accorder à Alex Galchenyuk

Les quatre fois qu’Alex Galchenyuk a marqué dans un match cette saison, l’attaquant des Canadiens de Montréal a obtenu un temps de jeu de 12 minutes et moins. Dans les cas contraires, l’Américain a été blanchi de la feuille de pointage.

La corrélation semble simple : moins de temps sur la glace, plus efficace. Mais la situation de «Chucky» demande une analyse plus approfondie.

Les experts Dany Dubé et Renaud Lavoie se sont penchés sur la question à l’émission #LavoieDubé sur TVA Sports, jeudi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le point de vue de Dany Dubé :

«On a avantage à l’utiliser un peu plus. Je regarde ses statistiques : il a 22 tirs au filet seulement et quatre buts. C’est presque 15 % d’efficacité. Si l’équipe prend l’avance, il ne jouera pas beaucoup, parce que c’est un joueur qui comporte certains risques dans son jeu. Si l’équipe tire de l’arrière et qu’on a besoin d’un but, normalement, on devrait voir Alex Galchenyuk parce que c’est là qu’il est à son meilleur. »

Le point de vue de Renaud Lavoie

«Ça reste toute une énigme. La communauté médiatique s’arrache la tête parce qu’Alex Galchenyuk est sur un quatrième trio, mais il y a des raisons pour ça qu’on oublie rapidement. »