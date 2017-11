Le Rouge et Or collectionne les victoires convaincantes

Des victoires convaincantes... le Rouge et Or de l’Université Laval n'a fait que ça collectionner les victoires convaincantes contre le Vert et or de l’Université de Sherbrooke au fil des saisons. Des 40-5, 41-3, 36-7 ou 43-1 depuis cinq ans.

La fiche du Rouge et Or à vie contre le Vert et Or est de 26-0. Si on cumule les pointages des deux victoires de Laval contre la formation de l’Estrie cette saison, ça donne un total de 86-20. On se demande bien comment Sherbrooke peut renverser la vapeur samedi à Québec dans leur match des demi-finales du Réseau de sport étudiant du Québec (RSEQ).

«On ne doit pas penser au passé mais aux trois heures sur le terrain samedi», a cependant prévenu Glen Constantin, entraîneur-chef des (larges) favoris.

«Ils peuvent croire en eux, ils ont du talent et les éliminatoires, c’est autre chose», a ajouté le joueur de ligne offensive du Rouge et Or Samuel Thomassin jeudi.

Si un jeu truqué avait été réussi par le Rouge et Or cette saison, Constantin s'attend justement à ce que son vis-à-vis Mathieu Lecompte utilise cette recette samedi

«Je m’attends à ça, Sherbrooke n’a rien à perdre», prédit-il.

«En plus, ils ont eu une semaine de plus de préparation, alors on s’attend à des formations spéciales», rajoute Vincent Desjardins joueur de ligne défensive

Et les joueurs du Rouge et Or n'ont pas besoin d'un adversaire plus relevé pour se motiver : juste le mot «séries» les allume déjà.

Si le Rouge et Or l'emporte samedi, Laval participerait pour une 15e année de suite à la finale de la coupe Dunsmore, la finale du football universitaire québécois.