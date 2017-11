Kucherov comme avec Martin St. Louis

Le capitaine du Lightning, Steven Stamkos, a retrouvé sa forme d’antan. Ralenti par les blessures plus souvent qu’à son tour, le fin marqueur de Tampa Bay n’a pas à chercher la raison de ses récents succès, c’est Nikita Kucherov.

L’Ontarien ne se fait pas de cachette sur le début de saison exceptionnel qu’il partage avec l’attaquant russe. Sa relation fusionnelle avec l’ancien des Huskies de Rouyn-Noranda lui rappelle celle qu’il avait entretenue avec le Québécois Martin St. Louis au tout début de sa carrière.

« Kucherov me rappelle énormément la chimie naturelle que j’avais développée avec Martin St. Louis, a lancé Stamkos en entrevue au réseau ESPN. C’était plutôt drôle : j’étais jeune et Martin était le vétéran. Il m’a beaucoup appris, notamment en raison de toute l’expérience qu’il comptait dans la Ligue nationale. J’étais aussi capable de lui insuffler un peu de ma jeunesse, si on peut dire ainsi. »

Aux côtés du natif de Laval, maintenant retraité, Stamkos avait enlevé à deux reprises le trophée Maurice-Richard, remis au meilleur buteur de la Ligue nationale, soit en 2009-10 ainsi qu’en 2011-12.

« Kucherov et moi-même n’avons pas un très grand écart en termes d’âge, mais la nature de la relation est la même. J’essaie continuellement de l’aider à repousser ses limites et il fait pareil pour moi. On éprouve beaucoup de plaisir à jouer ensemble présentement. »

Le monstre à deux têtes du Lightning

La paire a largement dominé le classement des meilleurs pointeurs en ce début de saison. Les deux ont même permis au club floridien de se hisser au sommet du classement général en vertu d’un dossier de 10-2-1.

Au chapitre des points, Stamkos domine le circuit Bettman en seulement 13 matchs. Le capitaine compte 18 aides et 24 points, ayant obtenu au moins un point dans chacun des 11 premiers duels de son équipe.

Pour sa part, Kucherov est le deuxième meilleur pointeur de la LNH en vertu de ses 21 points. Il pointe au premier échelon au chapitre des buts, avec 13, et a touché la cible dans 11 de ses 13 sorties.