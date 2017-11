J.T. Miller donne la victoire aux Rangers en prolongation

J.T. Miller a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 2-1 aux Rangers de New York face au Lightning de Tampa Bay, jeudi soir, en Floride.

Il s’agissait d’un troisième but cette saison pour Miller. Kevin Shattenkirk et Henrik Lundqvist ont obtenu des mentions d’aide sur le but victorieux.

Chris Kreider avait ouvert la marque pour les visiteurs en fin de première période, en inscrivant son quatrième filet de la saison.

Yanni Gourde a répliqué en milieu de deuxième période pour le Lightning. L’attaquant québécois a créé l’égalité en désavantage numérique, sur des passes de Victor Hedman et Brayden Point. Gourde compte maintenant trois buts depuis le début de la campagne.

Lundqvist a réalisé 27 arrêts devant le filet des Rangers pour obtenir son quatrième gain de la saison. Son vis-à-vis, Andrei Vasilevskiy, a concédé deux buts sur 35 lancers.