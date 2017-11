Gabriel Fortier fait la différence pour le Drakkar

Gabriel Fortier a inscrit deux points dont le but de la victoire jeudi soir à Baie-Comeau, où le Drakkar s’est imposé 5-4 face aux Sea Dogs de Saint John.

Jordan Martel a mené la charge sur le plan offensif pour le Drakkar en marquant deux buts en plus d’obtenir une mention d’aide.

Jean-Simon Bélanger et D’Artagnan Joly ont été les autres marqueurs pour l’équipe locale.

Du côté des visiteurs, Joe Veleno et Landon Quinney ont tous deux récolté un but et une mention d’aide. Cédric Paré et William Poirier ont également touché la cible pour les Sea Dogs.

Antoine Samuel a repoussé 31 des 35 tirs dirigés vers le filet du Drakkar. À l’autre bout de la patinoire, Alex D’Orio a cédé cinq fois sur 41 lancers.