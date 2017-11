Fantasy Football: recommandations pour la 9e semaine

Déjà le début de la deuxième moitié de la saison qui commence ce jeudi. On ne sait pas si on est enjoué à l’idée que la partie de la saison la plus excitante soit à nos portes, ou triste qu’on en soit déjà rendus là.

Peu importe, personne n’a de temps pour des questions existentielles comme celle-là, il faut se concentrer à temps plein sur son fantasy!

On vous l’avait dit la semaine dernière, mais les semaines 8, 9 et 10 seront les plus difficiles et surprenantes, considérant le nombre d’équipes en congé.

C’est donc le temps de courir des risques et de tenter de soutirer des victoires imprévues grâce à des cartes cachées (avez-vous déjà entendu parler des jeunes prodiges Kareem Hunt et Carson Wentz?)

Blague à part, les séries s’amorceront pour plusieurs dans environ un mois, alors chaque semaine sera cruciale.

Ne lâchez pas, les jeux ne sont pas encore faits!

Bonne lecture et bon fantasy!

Les cinq machines de la semaine

1– Russell Wilson (SEA)

Les Seahawks semblent avoir compris qu’il ne sert à rien de courir quand on en est incapable. Wilson a lancé sept passes de touché, pour un gigantesque total de 786 verges de gains aériens, lors des deux dernières rencontres. On aime ses chances d’avoir un autre gros match face à une défensive aérienne très moyenne, celle des Redskins.

2- Drew Brees (N-O)

La troisième pire défensive devra arrêter Drew Brees qui, tout comme Brady, semble avoir oublié de vieillir. La seule ombre au tableau est que Brees n’inscrit pas beaucoup de touchés par la passe avec le surprenant jeu au sol des Saints. La visite des Buccaneers devrait aider dans ce département.

3– La défensive des Jaguars de Jacksonville

Vos experts du «Journal de Montréal» ont une confiance aveugle dans la défensive des Jaguars. La seule possibilité qu’ils ne soient pas payants, c’est que les Bengals courent toute la journée. Si ça arrive, les partisans des Bengals pourront aller acheter un petit 6/49 vers 17 h.

4– DeAndre Hopkins (HOU)

Hopkins est de retour à un calibre de jeu très élevé avec l’émergence du quart-arrière recrue Deshaun Watson. L’émergence de Will Fuller donne aussi plus d’espace à Hopkins pour opérer. Ce n’est certainement pas la cinquième pire défensive aérienne (Colts) qui viendra mettre des bâtons dans les roues aux receveurs des Texans.

5– Adrian Peterson (ARI)

Les Niners ont la pire défensive du circuit contre l’attaque au sol. Avec la blessure à Carson Palmer, Adrian Peterson devient de facto la première menace de l’attaque des Cardinals. On espère que ses vieilles jambes vont tenir le coup...

Quarts-arrière

1– Deshaun Watson (HOU)

Deshaun Watson semble n’avoir aucun respect pour les institutions défensives de cette ligue avec sa performance monstrueuse à Seattle la semaine dernière. Si les Seahawks, les Chiefs et les Patriots n’ont pas réussi à arrêter le jeune prodige, pensez-vous vraiment que les Colts en seront capables?

2– Alex Smith (KC)

Il a tout simplement la meilleure saison de sa carrière dans la NFL. Les Cowboys jouent de façon plus inspirée en défensive, mais la mobilité de Smith devrait l’aider à étirer quelques jeux et créer des longs gains.

3– Dak Prescott (DAL)

Bon, on espère que vous voyez où l’on veut en venir? Il y aura beaucoup de feux d’artifice dans cette rencontre même si les Chiefs sont dans le top 10 des défensives aériennes de la ligue. La ligne offensive de Dallas joue du meilleur football et devrait être en mesure de donner le temps nécessaire à son quart-arrière pour être efficace.

4– Derek Carr (OAK)

Le fait qu’il lance des interceptions depuis le début de l’année n’est pas dramatique en fantasy. Si sa ligne à l’attaque peut se mettre simplement à offrir un effort aussi soutenu qu’une fille qui essaie de regarder «Occupation Double» pendant que son chum fait du bruit dans l’appartement, on garantit un bon match de sa part face aux Dolphins.

5– Cam Newton (CAR)

Il faut prendre des risques dans la vie et un retour à la maison pour Cam nous semble un bon pari malgré le départ de Kelvin Benjamin. Les Falcons se cherchent un peu en défensive et peinent à retrouver la forme de l’année dernière à l’attaque. La défensive des Panthers sera sûrement capable de donner des positions de terrain favorables à Newton.

Les indésirables

1– Andy Dalton (CIN)

Peut-on lui faire confiance face à la défensive très coriace des Jaguars qui reviennent d’une semaine de congé? La réponse est négative à moins d’être la mère d’Andy Dalton qui lui dit que tout va bien aller en fin de semaine...

2– Jameis Winston (TB)

Il joue avec une épaule amochée et sa production est en dents de scie. Les Saints jouent bien défensivement avec une moyenne de 17 points alloués lors des trois dernières parties. La pression exercée sur le tableau indicateur par les Saints à la maison force les équipes à abandonner la course trop rapidement et à jouer du football de rattrapage, qui est plus propice aux revirements.

3– Kirk Cousins (WSH)

L’absence de production des receveurs extérieurs des Redskins se fait sentir. On a aussi confiance dans le fait que les Seahawks ne joueront pas deux mauvais matchs défensifs de suite à Seattle. C’est comme dire qu’on annonce deux semaines sans pluie à Seattle à l’automne, les chances sont minces!

4- Matt Ryan (ATL)

Il y a un vieux dicton qui dit que tu es exactement ce que ta fiche indique. Même si cela est difficile à croire, les Falcons ressemblent à une équipe ordinaire, possédant une attaque très moyenne. Face à la cinquième meilleure défensive pour les verges accordées par la passe, la Caroline devrait s’assurer de faire passer un mauvais moment à Ryan.

5– Marcus Mariota (TEN)

Même si l’attaque des Ravens connaît des ratés depuis le début de la saison, leur défensive se montre très efficace. Elle regorge encore de quelques voyous sur le terrain qui ont de mauvaises intentions entre les quatre lignes blanches. Tant que l’attaque conservatrice des Titans n’ouvre pas le cahier de jeux, Mariota n’est pas une menace.

Receveurs

Les incontournables

1– Michael Thomas (N-O)

L’attaque au sol des Saints permet des feintes de jeux pour lancer profondément ce qui profite à Thomas. Tampa Bay concède en moyenne 281 verges par la passe, la quatrième pire défensive de la NFL dans cette catégorie.

2– Golden Tate (DET)

Stafford devrait être en mesure de trouver sa cible de prédilection à Green Bay. Les Lions ont souvent de la difficulté au Lambeau Field, mais l’absence du quart-arrière Rodgers changera la donne. Cette prédiction vaut de l’or...

3– T.Y. Hilton (IND)

Les choses changent si rapidement dans la NFL. La semaine dernière, il faisait partie des indésirables et une semaine plus tard, face à la poreuse défensive aérienne des Texans, revoici Hilton dans les incontournables. Sa vitesse sera un gros avantage dans ses confrontations un contre un.

4– Paul Richardson (SEA)

Les Seahawks ne font que passer le ballon ce qui constitue des nouvelles alléchantes en termes de fantasy. Le danger est qu’ils ont plusieurs cibles différentes avec les Graham, Baldwin et Lockett, mais il semble y avoir assez de ballons pour satisfaire les besoins grandissants de Paul Richardson qui déborde de talent athlétique. De plus, Baldwin devrait être surveillé par l’excellent Josh Norman.

5– Sterling Sheppard (NYG)

Il est de retour dans la formation des Giants après une blessure à la cheville. La bonne nouvelle dans son cas est qu’il devient immédiatement la première menace aérienne chez les receveurs de New York. Manning devrait regarder souvent dans sa direction.

Les indésirables

1– Terrelle Pyror (WSH)

Quoi! Vous l’avez encore dans votre équipe. Son meilleur match de l’année fut le premier avec six attrapés et par la suite, il n’a aucun match de plus de trois attrapés... En plus, il affronte les Seahawks à Seattle. Libérez-vous et jeter ça aux vidanges avant d’aller faire votre yoga, vous serez un exemple d’une personne zen!

2– A.J. Green (CIN)

Peu importe qui sera devant lui pour les Jaguars, A.J. aura assurément une journée difficile au boulot face à la meilleure combinaison de demis de coin de la NFL. Il pourrait sauver sa journée avec un touché, car il demeure une cible avec un beau gabarit dans la zone payante.

3– Randall Cobb (GB)

Ça doit être un peu moins plaisant aller à la job un dimanche quand ton quart-arrière est Brett Hundley au lieu d’Aaron Rodgers. C’est un peu comme l’après-Halloween pour un enfant qui se voit mettre une pomme dans son lunch au lieu de bonbons. Un seul mot: DÉCEVANT!!!

4– Demaryius Thomas (DEN)

La vérité est que les Broncos ne sont pas les mêmes à l’extérieur du Colorado. Il affronte aussi une défensive dans le top 10 de la NFL et une foule hostile à Philadelphie. Vous trouverez certainement mieux sur votre banc ou dans les joueurs autonomes.

5– Sammy Watkins (LAR)

Aucune idée pourquoi le talent de Sammy Watkins ne se concrétise pas sur le terrain. Il faut se rendre à l’évidence, il n’est pas une bonne option fantasy et même si les Giants se retrouvent dans le milieu du circuit en défensive, ils sont souvent solides à New York.

Demis offensifs

Les incontournables

1– LeSean McCoy (BUF)

Tassez-vous de là, Shady arrive! Ce n’est pas que les Jets sont mauvais en défensive, mais la défensive des Bills devrait créer des revirements dans cette rencontre ce qui donnera des chances en or pour McCoy d’inscrire des majeurs.

2– Christian McCaffrey (CAR)

Il trouvera une façon de faire mal aux Falcons durant le week-end. En isolation sur un secondeur, on pense qu’il pourrait être très payant dans les airs puisque les Falcons n’ont pas les secondeurs pour contenir le très agile porteur de ballon.

3– Todd Gurley (LAR)

Il est comme un bon placement immobilier ces temps-ci. Il est sans risque et rapporte à chaque semaine de façon constante. Il affronte aussi les Giants qui sont loin d’être extraordinaires contre les porteurs de ballon.

4– Leonard Fournette (JAX)

Il revient d’une blessure à l’ischiojambier ce qui n’est jamais bon, mais il avait une semaine de congé supplémentaire, ce qui nous rassure. Il devrait faire du dommage face aux Bengals et la 18e défense contre le sol. Les thérapeutes de Cincinnati devraient être occupés avec un porteur aussi physique.

5– Mark Ingram (N-O)

Oublier le fait qu’il a trois échappés la semaine dernière, il joue du très bon football en 2017. Il rebondira face à Tampa Bay et leur défensive amochée. On s’attend à ce qu’Ingram dépasse la barrière du 100 verges de gain au sol.

Les indésirables

1– Devonta Freeman (ATL)

Il est régulier comme une horloge depuis le début de la saison, mais il traîne des blessures et il a vu ses portées diminuer la semaine dernière au profit de Coleman. Il affronte aussi une défensive top 5 contre le sol en Caroline. Bref, on n’aime pas cette confrontation.

2– Ameer Abdullah (DET)

Les Lions devraient être en mesure d’inscrire des points à Green Bay, mais ils utiliseront la voie aérienne pour le faire. Sa production est catastrophique depuis la semaine 4. De plus, il semble beaucoup plus explosif sur un terrain artificiel que sur du bon vieux gazon naturel, comme celui du Lambeau.

3- Orleans Darkwa (NYG)

Non, ce n’est pas un nouveau méchant dans Star Wars... Darkwa a un bon potentiel, mais il doit courir derrière une ligne à l’attaque horrible et la ligne défensive des Rams est spectaculaire. Ça sent le roussi pour Darkwa.

4– Bilal Powell (NYJ)

Affronter une défensive qui concède seulement 80 verges au sol par partie, ce n’est pas exactement ce qu’on peut appeler des bonnes nouvelles pour Powell. On ne voit pas pourquoi cela changerait dans cette confrontation face aux Bills, jeudi soir.

5- Eddie Lacy (SEA)

On a vraiment l’impression que même si Lacy avait des autoroutes devant lui pour courir, il obtiendrait au mieux des gains de cinq verges. Il n’a plus aucune explosion, joue derrière une ligne à l’attaque ordinaire et les Seahawks le savent très bien. La carrière de Lacy tire à sa fin dans la NFL.

Ailiers rapprochés

Les incontournables

1– Evan Engram (NYG)

Malgré le retour de Sterling Sheppard, Engram demeure l’unique menace des Giants dans la zone payante. Si les G-Men réussissent à s’y rendre fréquemment, Engram obtiendra certainement un majeur.

2– Jack Doyle (IND)

Franchement, on n’aime pas grand-chose chez cet ailier rapproché, mais force est d’admettre que Jacoby Brissett, lui, l’aime beaucoup. Il a d’ailleurs été visé 32 fois lors des trois derniers matchs des Colts.

3– Tyler Kroft (CIN)

La défensive des Jaguars ne donne absolument rien aux receveurs adverses cette année, mais est plus généreuse avec les ailiers rapprochés. Kroft pourrait bien être la seule cible disponible d’Andy Dalton.

Les indésirables

1– Austin Seferian-Jenkins (NYJ)

Même si les Jets n’ont rien dit à cet effet, on croit que ASJ a subi une commotion cérébrale la semaine dernière et que cela pourrait affecter son jeu, puisque New York n’a eu que trois jours pour se préparer en vue du match de jeudi soir contre les Bills.

2– Ryan Griffin (HOU)

Même si on adore ce que fait Watson avec l’offensive des Texans, il ne peut toujours bien pas changer l’eau en vin... Griffin manque de qualités athlétiques et surtout, de mains.

3– Austin Hooper (ATL)

Semaine après semaine, ses performances sont aussi imprévisibles que l’intrigue de «District 31». S’il y a mieux dans les joueurs autonomes, laissez-le de côté.

À vos risques et périls

1– Jeremy Maclin (BAL)

L’ancien dauphin d’Andy Reid est revenu en force d’une blessure à l’épaule jeudi dernier face aux Dolphins. Avec son quart-arrière aux maux de tête (Kiko Alonso s’en tire bien sans suspension, d’ailleurs), son rendement est vraiment dur à prévoir.

2– Marlon Mack (IND)

Il a connu un excellent match face aux Bengals dimanche dernier et il semble tranquillement tasser Frank Gore, mais comme ils affrontent cette semaine la deuxième défensive qui a accordé le moins de points à des porteurs de ballon, il pourrait bien être réduit au silence.

3- Mohamed Sanu (ATL)

Sanu vient de connaître deux gros matchs consécutifs, mais on a beaucoup de difficulté à croire que cela va se maintenir. Julio Jones sera assurément plus visé et les performances de Sanu en seront affectées.

ILS DÉFENDRONT VOTRE ÉQUIPE (DÉFENSIVES)

Les incontournables

1– Eagles de Philadelphie

Si la tendance se maintient, Trevor Siemian devrait à nouveau avoir un taux de passes complétées de 75 % avec le partisan assis dans la rangée CC, banc 14 de la section 107 (la blague ne tient plus puisque Brock Osweiller sera le quart partant, mais on la trouvait trop bonne, donc on l’a laissée quand même).

2– Cardinals de l’Arizona

Si Beathard est le quart partant, il continuera d’être mauvais. Si Garoppolo est le partant, il ne pourra avoir une très bonne connexion avec ses receveurs en raison de sa courte préparation. Dans tous les cas, la défensive des Cards sera payante.

3– Lions de Detroit

Sans surprise, l’offensive des Packers est beaucoup plus maladroite sans Rodgers. La défensive des Lions a très bien fait jusqu’à présent et la partie de lundi soir ne devrait pas faire exception.

Les indésirables

1– Rams de Los Angeles

Les Giants ont surpris à leurs deux derniers matchs. Comme ils reviennent de congé et qu’ils seront dans le MetLife Stadium, leur offensive pourrait encore créer la surprise. Si les Rams ne réalisent pas des interceptions, ils ne seront pas payants.

2– Broncos de Denver

Le calcul est simplement basé sur le temps de possession. Si l’offensive des Eagles contrôle le match et conserve le ballon pendant 70 % du match, la défensive des Broncos va s’épuiser et ne pourra faire de points.

3– Bengals de Cincinnati

Si vous voulez quelque chose de payant, aller vendre des bouteilles d’eau au coin de la rue au lieu de prendre la défensive des Bengals dans votre fantasy ce dimanche.

Vous pouvez nous poser vos questions sur le fantasy football en nous écrivant au fantasyfootball@quebecormedia.com.