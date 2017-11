Face-à-face : le scénario triennal des Canadiens

Quatre victoires, huit défaites et un revers en temps supplémentaire depuis le début de la saison : il devient de plus en plus difficile d’argumenter contre les partisans des Canadiens de Montréal qui ont déjà jeté la serviette en cette campagne 2017-2018.

Est-il déjà l’heure de se tourner vers l’avenir à Montréal?

Les experts de l’émission Dave Morissette en direct sur TVA Sports se sont penchés sur la question, jeudi. Quels sont les scénarios les plus probables pour le CH dans l’intervalle des trois prochaines années?

Leurs réponses à voir dans la vidéo ci-dessus. Voici les vôtres :

1/4 Quel scénario est le plus probable d'ici 3 ans? #Habs #DMD — TVA Sports (@TVASports) 3 novembre 2017

2/4 Quel scénario est le plus probable d'ici 3 ans? #Habs #DMD — TVA Sports (@TVASports) 3 novembre 2017

3/4 Quel scénario est le plus probable d'ici 3 ans? #Habs #DMD — TVA Sports (@TVASports) 3 novembre 2017