Étoiles: le Rouge et Or et les Carabins à l’avant-scène

Le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal comptent respectivement 10 et neuf joueurs faisant partie de l’équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) dévoilée jeudi.

Chez les représentants de la Vieille Capitale, le quart-arrière Hugo Richard, le centre-arrière Simon Gingras Gagnon, le receveur de passes Jonathan Breton-Robert et le garde Samuel Thomassin ont été honorés en attaque. Du côté défensif, l’ailier Mathieu Betts, le plaqueur Vincent Desjardins, le secondeur Adam Auclair et le demi Gabriel Ouellet ont été choisis, tout comme le botteur David Côté et le specialiste des retours de botté Antony Dufour au sein des unités spéciales.

Dans le camp montréalais, les heureux élus sont les receveurs Louis-Mathieu Normandin et Guillaume Paquet, le bloqueur Gustave Sylvestre, l’ailier Jonathan Boissonneault-Glaou, le secondeur Brian Harelimana, le demi défensif Marc-Antoine Dequoy, le demi de coin Jordan Perrin, le maraudeur François Hamel et le botteur Félix Ménard-Brière.

Par ailleurs, les Stingers de Concordia ont vu quatre de leurs joueurs sélectionnés, contre deux pour le Vert & Or de Sherbrooke et un pour les Redmen de McGill.

Les demi-finales provinciales auront lieu samedi après-midi. Sherbrooke visitera Laval, tandis que les Carabins accueilleront les Stingers au CEPSUM. Ce match présenté à 14 h sera diffusé à la chaîne TVA Sports.