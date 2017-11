Deshaun Watson le plus brillant à l’attaque

Le quart-arrière des Texans de Houston Deshaun Watson a été nommé le joueur offensif par excellence du mois d’octobre dans l’Association américaine de la NFL, jeudi.

La recrue a totalisé 1171 verges et 16 touchés en quatre matchs, commettant cinq interceptions. Watson a ajouté 145 verges et un majeur au sol, aidant les siens à décrocher deux victoires. Il revendique 1699 verges et 19 touchés par la voie aérienne cette saison.

Du côté de la Nationale, le titre en attaque a été décerné au pivot des Eagles de Philadelphie Carson Wentz. Ce dernier a mené les siens vers cinq triomphes en autant de sorties, complétant 60 % de ses passes. Il a récolté 1247 verges et 14 majeurs, l’adversaire saisissant trois de ses relais. Par la course, il a ajouté 120 verges.

En défense, l’ailier des Vikings du Minnesota Everson Griffen (Nationale) et le demi de sûreté des Bills de Buffalo Micah Hyde (Américaine) ont été récompensés. Le premier a réussi six sacs du quart et 18 plaqués, en plus de provoquer deux échappés. Le second a effectué pour sa part quatre interceptions, tout en rabattant six passes et en stoppant l’ennemi 22 fois.

Du côté des unités spéciales, les botteurs Harrison Butker (Américaine) et Greg Zuerlein (Nationale), respectivement des Chiefs de Kansas City et des Rams de Los Angeles, ont été sélectionnés. Butker a réalisé 18 placements – le plus haut total pour une recrue au cours d’un seul mois dans l’histoire de la NFL -, comparativement à 14 pour Zuerlein.