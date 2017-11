Des congés nécessaires pour les Remparts

Les Remparts de Québec ne chôment pas depuis le début du calendrier régulier, forçant Philippe Boucher et ses adjoints à offrir des journées de repos bien calculées aux joueurs afin que leur rendement sur la patinoire soit maximal.

Pour une quatrième semaine d’affilée, les Diables rouges disputent trois rencontres dans la même semaine, notamment en ayant chaussé les patins au cours des trois précédents mercredis soirs. Cette situation a une fois de plus obligé Boucher à laisser ses troupiers loin de la glace, jeudi, au lendemain de la victoire contre les Mooseheads de Halifax, préférant qu’ils se concentrent sur leurs études.

«Ça permet aux gars de dormir, alors que ça n’aurait pas été le cas si on pratiquait. On alterne entre avoir une pratique le matin d’un match et ne pas en avoir. C’est sûr qu’il y a des choses à travailler dans les séances, mais avec la vidéo, on peut quand même corriger beaucoup de choses. Ce qui est important, c’est d’avoir de l’énergie pour les matchs», a expliqué l’entraîneur-chef des Remparts.

Ce calendrier plus éreintant découle directement de la décision de la LHJMQ prise l’an passé à démarrer ses activités saisonnières plus tardivement afin, entre autres, de permettre aux patineurs actifs dans des camps de la Ligue nationale de revenir à temps pour leur premier match junior. Ajoutons aussi que Québec a disputé neuf de ses 15 premières rencontres loin du Centre Vidéotron.

«Si on demande aux gars de se lever à 8 h le lendemain d’un match pour aller pratiquer, quand on sait que c’est dur de dormir après une partie à cause de l’adrénaline, puis de passer la journée à l’école et d’être en pleine forme pour le match suivant comme si de rien n’était...», a renchéri Boucher, qui dit avoir appris du passé, où il donnait moins de répit qu’actuellement à ses hommes.

«Profondeur remarquable»

Le retour mercredi du vétéran Austin Eastman, remis d’une commotion cérébrale, a modifié la composition des trios, de sorte que Louis-Filip Côté s’est retrouvé sur la quatrième unité. Après un début de saison prometteur, l’attaquant de 18 ans peine depuis à s’inscrire sur la feuille de pointage, lui qui n’a marqué qu’une fois en 17 parties, totalisant six points.

«On a une profondeur remarquable à l’avant présentement et hier [mercredi], la quatrième ligne a été très bonne, et ce n’était pas une quatrième ligne traditionnelle. On essaie des choses différentes. Louis-Filip peut contribuer plus et je pense qu’il serait le premier à l’admettre. Il a eu un bon début de saison et c’est à lui de s’en sortir», a reconnu le pilote des Remparts.

Duel au sommet

Premiers au classement général, les Remparts se frotteront à leurs plus proches poursuivants, les Wildcats de Moncton (11-5-2, 24 points) vendredi soir, à domicile. Si Québec excelle sur sa glace, la troupe de Darren Rumble affiche un dossier de 3-4-2 à l’étranger.

C’est toutefois sans la jeune sensation de Neufchâtel, Jakob Pelletier, parti au Défi mondial des moins de 17 ans, que les «Chats sauvages» débarqueront à l’amphithéâtre de la rue Soumande.

À ses premiers coups de patin dans le circuit Courteau, Pelletier épate la galerie. Le troisième choix au total du dernier repêchage revendique déjà cinq buts et 15 mentions d’aide en 17 matchs, ce qui lui confère le troisième rang chez les pointeurs parmi les recrues. Boucher n’est pas surpris du tout des succès de l’ancien du Blizzard du Séminaire Saint-François.

«C’est déjà un joueur dominant. Tout le monde en parlait depuis longtemps à Québec, on l’a vu venir de loin. Il ne déçoit pas. Il y a pire que d’avoir Pelletier comme troisième choix! C’était une année exceptionnelle [pour le repêchage] et Pelletier est un joueur d’exception», a souligné le grand patron des Remparts.