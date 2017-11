David Backes officiellement chez les éclopés

Les Bruins de Boston ont placé le nom de l’attaquant David Backes sur la liste des blessés, jeudi, tout en rappelant d’urgence le joueur d’avant Austin Czarnik de leur filiale de Providence, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

La veille, l’organisation du Massachusetts avait révélé que l’ancien des Blues de St. Louis allait être opéré au côlon, une procédure lui valant une absence de huit semaines.

Backes a inscrit une mention d’aide en cinq matchs cette saison, ayant disputé sa dernière partie lundi. En 2016-2017, il avait totalisé 17 buts et 21 aides pour 38 points en 74 sorties.

Pour sa part, Czarnik a dominé le club-école des Bruins avec quatre filets depuis le début de la campagne. Il a ajouté six aides lors de ses cinq rencontres dans la LAH. Le hockeyeur de 5 pi et 9 po et 167 lb a aussi joué deux matchs à Boston cette année.