Danny Maciocia met les anciens à contribution

Père de trois jeunes filles, Danny Maciocia sait fort bien que le message passe parfois mieux lorsqu’il provient d’une voix différente que la sienne.

«Ça arrive que je dis à ma femme que c’est elle qui devrait s’adresser aux filles dans une certaine situation. Je peux aussi faire appel à un oncle ou à une tante», a mentionné l’homme de 50 ans, avec le sourire.

L’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal a utilisé un stratagème semblable pour convaincre ses joueurs qu’une victoire contre les Stingers de l’Université Concordia était loin d’être acquise, ce samedi, en demi-finale du football universitaire québécois.

«On a vécu une dure défaite dans les éliminatoires contre Sherbrooke ici en 2012, a-t-il rappelé. La beauté dans tout ça, s’il y en a une, c’est qu’on a Gabriel Cousineau, Byron Archambault, Marc Glaude, Philip Enchill et Nicholas Narbonne-Bourque qui étaient là et qui sont maintenant entraîneurs avec nous. Parfois, je fais référence à 2012 et je leur demande, comme anciens joueurs, de parler de cette expérience-là. Nos jeunes réalisent rapidement qu’il ne faut rien tenir pour acquis.»

Les pieds sur terre

Le discours des anciens a ainsi été entendu en début de semaine.

«À l’interne, c’est bien d’avoir du monde propice de passer du temps avec les joueurs, que ce soit dans le vestiaire, quand ils sont en train de "luncher" ou quand ils se dirigent vers une période d’études», a expliqué Maciocia.

«Les entraîneurs nous ont dit de vraiment se concentrer sur ce match-là contre les Stingers, ils nous ont gardé les pieds sur terre», a témoigné le receveur de passes Louis-Mathieu Normandin, qui en est à sa troisième saison chez les Carabins.

Concrètement, on a déterré les souvenirs de ce douloureux revers de 42-24 en demi-finale; les Carabins avaient pourtant pris les devants 24-7 dans cette partie contre le Vert & Or.

«Le plus gros danger, ce serait de penser tout de suite au prochain match, a pour sa part témoigné le secondeur Brian Harelimana. Il faut gagner cette semaine pour passer à la suivante. Toutes nos énergies et notre concentration sont tournées vers Concordia. On ne pense pas à Laval ou à Sherbrooke, parce qu’on ne sait pas non plus qui va gagner la partie dans l’autre demi-finale.»

Beaucoup d’intensité à l’entraînement

Sur le terrain, Maciocia s’est surtout chargé de hausser l’intensité de ses joueurs à l’entraînement.

«Ce n’est pas un match comme les autres, car il n’y en a pas d’autres si tu l’échappes», a mentionné l’entraîneur-chef des Bleus.

À l’approche de ce match sans lendemain, Maciocia se dit personnellement excité, mais pas nécessairement stressé.

«C’est une opportunité et il faut en profiter, a-t-il résumé. Et au moment où ce ne sera plus excitant, je vais passer à un autre appel et je vais choisir de faire autre chose.»

Pour l'instant, Maciocia ne se voit nulle part ailleurs qu'à la barre d'une équipe de football.