Contrat amélioré pour Justin Upton

Les Angels de Los Angeles ont annoncé jeudi que le voltigeur Justin Upton avait paraphé une nouvelle entente de cinq ans qui sera ainsi valide jusqu’à la fin de la campagne 2022.

Selon le quotidien USA Today, le joueur concerné détenait auparavant un pacte encore bon pour quatre ans, d’une valeur de 88 millions $, et a donc obtenu une année de contrat supplémentaire, renonçant toutefois à la clause de résiliation qu’il possédait.

Conséquemment, il aura droit à 106 millions $ au total.

Upton, 30 ans, a conservé une moyenne au bâton de ,273 avec les Tigers de Detroit et les Angels en 2017, claquant 35 circuits et faisant marquer 109 points en 557 présences officielles à la plaque. Le double récipiendaire du Bâton d’argent compte 256 longues balles et 812 points produits en carrière.

La formation californienne a acquis le vétéran le 31 août.