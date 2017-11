Conor McGregor veut des parts

Conor McGregor a réitéré jeudi ce qu’il a déjà dit précédemment: il compte obtenir des parts de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) avant de remonter dans l’octogone.

McGregor, qui aurait empoché une somme dans les neuf chiffres pour son combat de boxe face à Floyd Mayweather le 26 août, croit maintenant être en position de force pour négocier les modalités de son prochain duel.

«Nous en sommes aux négociations, a dit "The Notorious" au site MMA Fighting, mercredi. Ils doivent me séduire, puisque je sors d’un combat à 1 milliard $. Je veux de l’équité, je veux [l’argent de] la télé à la carte. Je veux être un partenaire d’affaires. Je veux être à la fois promoteur et combattant pour continuer.»

McGregor a par ailleurs laissé toutes les portes ouvertes en ce qui a trait à son prochain affrontement. Un combat d’unification contre le champion intérimaire des poids légers, Tony Ferguson, semble être en tête de liste, l’Irlandais étant le détenteur du titre.

Le combattant n’a pas exclu un autre duel contre Nate Diaz ou un retour dans une arène de boxe.