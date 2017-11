Clayton Kershaw s’en veut

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw ressent une vive déception après la défaite de 5-1 des siens aux mains des Astros de Houston, mercredi, dans le septième match de la Série mondiale.

Ayant présenté une fiche de 18-4 et une moyenne de points mérités de 2,31 en saison régulière, le gaucher a connu des hauts et des bas en duels éliminatoires, et ce, même s’il a remporté ses trois décisions. Au cours du cinquième affrontement du tour ultime, il n’a pas fait le travail, accordant six points en quatre manches et deux tiers.

L’as des Dodgers a certes rebondi durant le dernier duel de la série – blanchissant Houston pendant quatre manches -, mais il était trop tard, lui qui a fait son apparition au moment où son club accusait un retard important dans la rencontre.

«Peut-être qu’un jour, je ne vais pas échouer, nous ne raterons pas notre coup et nous remporterons l’un de ces trucs, a déclaré Kershaw au quotidien "USA Today". Il n’y a qu’une équipe pouvant réussir, une seule qui gagne le dernier match. Oui, c’est difficile à accepter.»

Une belle récolte à l’eau

Los Angeles a amassé 104 victoires lors du calendrier régulier, soit deux de plus que les Indians de Cleveland. Les nouveaux champions en ont totalisé 101 de leur côté. Cependant, ces statistiques n’ont plus de signification.

«Une fois que la poussière aura retombé et que nous serons tous à la maison, nous réaliserons que nous avons connu une saison formidable et que nous avons fini en deuxième place, une chose dont tout le monde se fiche et ne se rappelle pas», a ajouté le lanceur.

«C’est pénible de penser à ce que font les Astros actuellement, a-t-il dit au moment où les joueurs de la formation texane célébraient dans leur vestiaire. C’est trop dur d’avoir cela en tête. [...] Le prochain mois va sembler durer 27 ans.»

Malgré tout, Kershaw s’estime chanceux d’avoir vécu l’intensité de la Série mondiale et compte bien y retourner.

«À la fin, je suis reconnaissant d’avoir obtenu cette opportunité. Je vais rester avec les gars pour essayer de me souvenir des bons moments, mais actuellement, nous voulons seulement partager notre douleur, a-t-il mentionné. Aussi, il y a beaucoup de situations où vous risquez d’échouer et il ne faut pas craindre l’échec. Malheureusement, j’ai manqué mon coup quelques fois.»