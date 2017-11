Claude Julien ne se défile pas au sujet de Carey Price

Un autre match, une autre sortie pénible pour Carey Price en ce début de saison 2017-2018.

Le gardien a concédé cinq buts dans le revers contre le Wild, jeudi au Minnesota. En 11 matchs, Le numéro 31 n'a alloué que trois fois moins de trois buts.

Claude Julien n'a pas qualifié la situation d'alarme après la rencontre, mais a adressé le sujet de façon directe, en plus de constater les difficultés des joueurs devant son gardien.

«On est tous d’accord que, techniquement, il n’est pas à point, a vu l'entraîneur-chef. On n’est pas des fous, on voit comme vous que ce n’est pas le Carey Price qu’on connaît. On va continuer de travailler avec lui. Ça arrive à tout le monde mais, malheureusement, quand ça arrive à un gardien, ça paraît pire.

«À 2-0, tu es quand même capable de revenir dans un match. On n’a pas bien débuté. La gestion de rondelle n’était pas bonne et on n’a pas généré grand-chose. On doit être meilleur que ça et on est capable de l’être, comme on l’a démontré contre (les Sénateurs d’) Ottawa. Comme c’est là, on joue un mauvais match, puis un bon, puis un mauvais.»



À voir dans la vidéo ci-dessus.