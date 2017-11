«C'est difficile» - Patrik Laine

Les Jets de Winnipeg se portent bien en ce début de saison comme en témoigne leur deuxième rang dans la section Centrale, mais on ne peut en dire autant du franc-tireur Patrik Laine.

Le Finlandais traverse une légère période de sécheresse, lui qui a été blanchi de la feuille de pointage à ses quatre derniers matchs et a été limité à quatre filets en 11 rencontres jusqu’à maintenant.

Laine admet qu’il est plus difficile pour lui d’exprimer son talent sur la patinoire par les temps qui courent.

«On dirait que le hockey est plus difficile présentement, mais je crois que tout le monde passe par là éventuellement.

«Je dois simplement regarder de l’avant et m’en sortir d’une façon ou d’une autre.»

L’attaquant, qui en est à sa deuxième année dans la LNH, tentera de diriger quantité de rondelles au filet pour secouer sa léthargie, une approche qui a ses mérites quand on connait la qualité de son lancer.

«Évidemment, je manque de confiance, donc je veux essayer de décocher beaucoup de tirs, de jouer simplement et de travailler fort chaque présence», a-t-il expliqué.

L’entraîneur-chef Paul Maurice avoue qu’il n’existe pas mille et une solutions lorsque pareil franc-tireur n’arrive pas à trouver le fond du filet.

«La confiance est quelque chose de fascinant. D’habitude, on dit "hey, tu as tes chances, fais juste continuer de faire les bonnes choses" et c’est le conseil qu’on donne parce que c’est pas mal tout ce qu’un franc-tireur peut faire avant de réussir à déjouer un gardien.»

Quoi qu'il en soit, Laine a confiance qu'il rebondira plus tôt que tard. On parle après tout d'un ailier qui a enfilé 36 buts la saison dernière en tant que recrue.

«J'ai déjà eu de mauvaises saisons. J'ai vécu des situations plus difficiles que cela, a-t-il confié. Et j'ai toujours trouvé un moyen de revenir en force. Espérons que je puisse faire la même chose présentement. Je pense que je vais y arriver.»