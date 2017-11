Antti Raanta prêt à revenir

Les Coyotes de l’Arizona ont retiré le nom du gardien Antti Raanta de la liste des blessés, jeudi après-midi, quelques heures avant leur match contre les Sabres de Buffalo.

Le compte Twitter de la chaîne de radio Arizona Sports a rapporté la nouvelle.

L’ancien porte-couleurs des Rangers de New York et des Blackhawks de Chicago n’a pas joué depuis le 12 octobre en raison d’une blessure au bas du corps. Cette saison, il a conservé une fiche de 0-1-1, une moyenne de buts alloués de 3,33 et un taux d’efficacité de ,911.

Pendant son absence, les Coyotes (1-11-1) ont éprouvé des ennuis, eux qui ont dû patienter jusqu’à lundi dernier avant de savourer leur premier triomphe de la campagne.