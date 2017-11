Alexander Ovechkin appuie Vladimir Poutine

L’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a annoncé jeudi qu’il mettait en branle une campagne de son propre chef visant la réélection du président russe Vladimir Poutine.

Le joueur-vedette a d’ailleurs écrit plusieurs lignes à ce propos sur son compte Instagram dans lesquelles il dit vouloir créer un mouvement social qu’il a nommé «Équipe Poutine».

«Les accomplissements personnels et les médailles, tout cela est bien, mais au hockey, comme ailleurs, il importe d’avoir une équipe pour gagner, a-t-il rédigé. Une seule est capable de changer le cours d’un match, de réussir l’impossible. [...] Personnellement, je suis prêt à œuvrer au sein de celle-ci.

«Je n’ai jamais caché ma relation avec notre président, je l’ai toujours ouvertement supporté. Je suis certain que plusieurs d’entre nous l’appuient. Agissons ensemble et présentons à tous une Russie forte et unie!»

Selon le magazine Sports Illustrated, qui a cité le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, Poutine ne sait rien de la démarche d’Ovechkin. Cependant, le dirigeant politique et le hockeyeur se connaissent déjà très bien. Notamment, le numéro 1 russe a félicité le joueur des Capitals lors de son mariage.

Le scrutin en Russie est prévu le 18 mars 2018.