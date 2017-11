Trois recrues dans le feu de l’action pour le Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval comptera trois recrues comme partants pour le début des éliminatoires.

Le secondeur Kean Harelimana, le bloqueur Nicolas Thibodeau et le botteur de précision David Côté vivront leur baptême des éliminatoires, samedi, à l’occasion de la visite du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

«Je suis excité et j’ai hâte de jouer, a mentionné Thibodeau. Quand je me suis présenté au camp d’entraînement, j’ai travaillé fort avec l’objectif de m’améliorer. Je suis heureux du dénouement. Il faut toutefois aborder ça comme un match comme les autres et éviter de vouloir trop en faire.»

Bien différent des séries collégiales? «C’est une plus grosse scène, a reconnu Harelimana, surtout à Laval où tout est plus gros en raison des foules. C’est certain que la marge d’erreur est beaucoup réduite, mais je suis prêt pour ça.»

Les trois évoluent comme partants depuis le premier match pour Côté alors que Harelimana et Thibodeau comptent plusieurs départs à leur actif. Le secondeur a obtenu son premier départ lors du deuxième match de la saison face aux Redmen de McGill alors que le bloqueur a été lancé dans la mêlée comme partant lors de la visite des Stingers de Concordia le 24 septembre et il n’a jamais cédé son poste.

«J’ai été partant la majorité de la saison, a souligné le produit des Cheetahs de Vanier. Je suis prêt pour ce match. J’ai eu la chance de faire mes erreurs de recrue pendant la saison et j’ai progressé avec le travail de mes entraîneurs. Si je suis dans l’alignement, c’est parce que les entraîneurs me font confiance.»

Maranda-Bizeau blessé

Les blessures à Cédric Lussier-Roy et Francis Chabot ont ouvert la porte aux deux recrues qui en ont profité.

Côté a remporté le Bol d’Or l’an dernier avec le CNDF et Thibodeau avec le Noir et Or de Valleyfield en 2014 en Division 3. Ce fut plus ardu pour Harelimana, dont les Cheetahs se sont inclinés au premier tour des séries l’an dernier contre les éventuels vainqueurs du Bol d’Or et ont été écartés de la vraie saison en 2015, événement très rare à Vanier.

«On joue au football pour ces parties, a mentionné le joueur défensif par excellence sur la scène collégiale Division 1 l’an dernier. L’enjeu est grand, ce sont des parties sans lendemain et on veut bien faire.»

Une quatrième recrue avait mérité un poste de partant, mais une blessure le tiendra fort possiblement à l’écart du jeu. Le plaqueur Samuel Maranda-Bizeau s’est en effet blessé à un genou lors du match à Sherbrooke et il a raté les deux dernières rencontres.