Top 5 des plus beaux jeux des Canadiens en octobre

Les experts de Dave Morissette en direct ont analysé les cinq plus beaux jeux réalisés par les joueurs des Canadiens de Montréal depuis le début de la saison et en sont venus à la conclusion suivante : si la séquence n'était peut-être pas aussi spectaculaire que les autres, le premier but de la carrière de Charles Hudon dans la LNH a touché les amateurs droit au coeur.

Ainsi, la palme du mois d'octobre revient à l'attaquant québécois et sa bannière a été hissée dans les hauteurs du studio de TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Voici les cinq plus beaux jeux du CH jusqu'à maintenant en 2017-2018.

But d’Artturi Lehkonen c. les Sénateurs d’Ottawa (30 octobre)

L’attaquant finlandais marque son premier but de la saison sur une passe généreuse de son coéquipier Jonathan Drouin dans la victoire écrasante de 8-3 du CH.

Arrêt de Carey Price c. les Ducks d’Anaheim (20 octobre)

Le gardien n’a pas réalisé une grande quantité d’arrêts spectaculaires depuis le début de la campagne, mais a volé Jakob Silfverberg de la mitaine lors du voyage du Tricolore en Californie.

But de Charles Hudon c. les Sénateurs d’Ottawa (30 octobre)

L’attaquant québécois a enfin marqué le premier but de sa carrière dans la LNH! Hudon ne s’est pas arrêté là : il a réalisé un doublé dans le gain le plus convaincant des Canadiens jusqu’à maintenant.

But de Jonathan Drouin c. les Sabres de Buffalo (5 octobre)

La nouvelle vedette du CH est l’un des éléments offensifs les plus constants de l’équipe en ce début de campagne très difficile et le Québécois a étalé son talent aux détriment du gardien Robin Lehner en tirs de barrage.

But d’Alex Galchenyuk c. les Sénateurs d’Ottawa (30 octobre)

L’attaquant américain commence à débloquer et a offert tout un spectacle en s’échappant et convertissant cette chance servie sur un plateau d’argent par son défenseur Jordie Benn.